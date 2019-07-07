المحافظين: أين عمال القطاع الخاص من العلاوة؟

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

شعبان خليفة

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن هناك قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص يطالبون الحكومة بصرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة الأسعار التى أقرتها الدولة على الوقود التى سيترتب عليها زيادة متطلبات المعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العمال، وتدنى الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة، لافتًا إلى أن العمال يطالبون الحكومة بالتدخل لدى ممثلي أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، لإقرار علاوة القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين.

وأشار خليفة إلى ضرورة صرف العلاوة للجميع دون تفرقة وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص، كما نص الدستور المصرى فى المادة (53)، لافتًا إلى ضرورة تحمل وزارة القوى العاملة مسئوليتها السياسية تجاه العمال بالقطاع الخاص، بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق