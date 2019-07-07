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المحافظين: أين عمال القطاع الخاص من العلاوة؟

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
شعبان خليفة
شعبان خليفة
قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن هناك قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص يطالبون الحكومة بصرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة الأسعار التى أقرتها الدولة على الوقود التى سيترتب عليها زيادة متطلبات المعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العمال، وتدنى الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة، لافتًا إلى أن العمال يطالبون الحكومة بالتدخل لدى ممثلي أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، لإقرار علاوة القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين.
وأشار خليفة إلى ضرورة صرف العلاوة للجميع دون تفرقة وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص، كما نص الدستور المصرى فى المادة (53)، لافتًا إلى ضرورة تحمل وزارة القوى العاملة مسئوليتها السياسية تجاه العمال بالقطاع الخاص، بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
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البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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كُتاب يرفضون حجب «التحرير»: المهنة فى خطر

حالة من الغضب صاحبت إعلان إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر عن غلق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بعد استنفاد كل المحاولات مع الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وعدم معرفة الأسباب الحقيقية وراءه، والذى توقفت خدمته فى 9 - 5 - 2019، دون أي سابق إنذار أو إخطار من أي جهة، الأمر الذى استنكره عدد من الكُتاب الصحفيين، معتبرين أن ما يحدث مضر بالمجتمع والمهنة وعلى كل الأصعدة، لأن التضييق على حرية التعبير يعتبر خارج الشرعية القانونية والدستورية.
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أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
حزب-المحافظين

«المحافظين» يقدم روشتة لمنع التسرب من التعليم

طالبت الدكتورة إيمان الريس، رئيسة لجنة الطفل بحزب المحافظين، بضرورة تفعيل قانون حماية الطفل من التسرب من التعليم، ومعاقبة الآباء والأمهات المتسببين في انتشار ظاهرة الهروب من التعليم، لافتة إلى أن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية. وأوضحت «الريس» أن قانون حماية الطفل هو القانون رقم 10/ 1999 ويحمل عنوان «قانون حماية الأطفال وأغراض أخرى»، ويعد إحدى الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
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