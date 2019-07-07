جيريس: غير نادم على استبعاد علي معلول

تحرير:محمد مصباح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

تونس

أكد مدرب المنتخب التونسي، آلان جيريس، تمتع نسور قرطاج بمعنويات مرتفعة قبل صدام غانا، غدا الإثنين، في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، تلك المباراة التي سيحتضنها ملعب الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة الغد، وجدنا صعوبات كبيرة في آخر مواجهة في دور المجموعات أمام موريتانيا (انتهت بالتعادل السلبي)، ولكننا راجعنا ما حدث وقيّمناه بشكل جيد، لتفادي تكراره مرة أخرى في مباراة غانا".

وأضاف جيريس: "شهدت البطولة العديد من المفاجآت في دور الـ16، وكانت المفاجأة الأبرز خروج مصر وقبلها المغرب، كما ودعت الكاميرون حاملة اللقب أيضًا، ولكننا لا ننشغل بخروج الفرق الكبيرة، ونضع كل تركيزنا فى المباراة المقبلة فقط". وتابع: "كل مباراة لها ظروفها وطريقتها الخاصة، عانينا بالفعل في دور المجموعات،

وأضاف جيريس: "شهدت البطولة العديد من المفاجآت في دور الـ16، وكانت المفاجأة الأبرز خروج مصر وقبلها المغرب، كما ودعت الكاميرون حاملة اللقب أيضًا، ولكننا لا ننشغل بخروج الفرق الكبيرة، ونضع كل تركيزنا فى المباراة المقبلة فقط".



وتابع: "كل مباراة لها ظروفها وطريقتها الخاصة، عانينا بالفعل في دور المجموعات، ولكننا أعدنا تقييم حساباتنا مرة أخرى، ونجحنا في تطوير بعض الجوانب الدفاعية، وهو ما سيظهر في مباراة الغد. نتمنى الظهور بشكل جيد أمام غانا، خاصة أنه فريق جيد جدا ومتجانس، ويمتلك مهاجمين مميزين، ويتمتع بأسلوب لعب يشبه مالي، ولكننا منتخب مميز أيضا".



وتطرق جيريس إلى استبعاد علي معلول، لاعب الأهلي، قائلا: "أثق بكل القائمة الخاصة باللاعبين الحاليين، ولا أشعر بالندم على ذلك القرار، والاتحاد التونسي راض عن أداء الفريق بعد الوصول إلى الدور الثاني".