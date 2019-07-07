السيسي يدعو دول إفريقيا للتصديق على «التجارة الحرة»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر نيامي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ويشارك في الدورة الـ12 للقمة الأفريقية الاستثنائية، قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين. وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وقال: "علينا أن ندرك أن الطريق لازال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا"، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة.وأضاف الرئيس أن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الاتفاقية