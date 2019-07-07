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السيسي يدعو دول إفريقيا للتصديق على «التجارة الحرة»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر
الرئيس عبد الفتاح السيسي في النيجر
بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر نيامي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ويشارك في الدورة الـ12 للقمة الأفريقية الاستثنائية، قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى، غد الإثنين. وأكد السيسي، في كلمته في افتتاح القمة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنىء أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
وقال: "علينا أن ندرك أن الطريق لازال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا"، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة.وأضاف الرئيس أن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الاتفاقية
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إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
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البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
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التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
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السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
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السيسي وإسبينوزا يناقشان قضايا الإرهاب واللاجئين وأجندة إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، السيدة "ماريا فيرناندا إسبينوزا" رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير "ريتشارد ديكتوس" الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين وإفريقيا قمة مصغرة بحضور السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكل من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
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