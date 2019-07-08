محمد صلاح على خط المواجهة مع الأزهر بسبب مدرسة

والد محمد صلاح يطالب بتحويل معهد أزهري بالغربية إلى مدرسة.. المنطقة الأزهرية بالغربية ترفض.. ونائب بدائرة بسيون لـ«التحرير»: «هنجتمع مع الطرفين للوصول إلى حل يخدم الأهالي»

تحرير:باهر القاضى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

«الأزهر الشريف ومحمد صلاح»، لم تكن المكالمة الهاتفية التى أجراها نجم ليفربول ومنتخب مصر، اللاعب محمد صلاح، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، المحطة الأولى التى جمعت بين صلاح ومؤسسة الأزهر الشريف، إذ سبق أن أنشأ محمد صلاح معهدا أزهريا بقريته، فطلب الأهالى تحويله إلى مدرسة، ولكن رفض الأزهر. ويبلغ عدد المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ما يزيد على 10 آلاف معهد فى جميع أنحاء الجمهورية، وتضم فى طياتها قرابة مليوني طالب وطالبة، وبها معاهد عامة وأخرى خاصة ولغات.

تفاصيل الواقعة شهدت الأسابيع الماضية دخول صلاح على خط المواجهة مع مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك عندما قال والد نجم ليفربول، صلاح غالي، إنه تقدم بطلب إلى منطقة الأزهر بالغربية من أجل تغيير تخصيص مبنى من معهد أزهري إلى مدرسة استجابةً لرغبة الأهالي، نافيًا تلقيه أى قبول لطلب تحويل المبنى من معهد أزهري إلى

تفاصيل الواقعة

شهدت الأسابيع الماضية دخول صلاح على خط المواجهة مع مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك عندما قال والد نجم ليفربول، صلاح غالي، إنه تقدم بطلب إلى منطقة الأزهر بالغربية من أجل تغيير تخصيص مبنى من معهد أزهري إلى مدرسة استجابةً لرغبة الأهالي، نافيًا تلقيه أى قبول لطلب تحويل المبنى من معهد أزهري إلى مدرسة للتعليم العام. اقرأ أيضا.. تفاصيل حديث أجيري مع لاعبي الفراعنة بعد وداع الكان

والد محمد صلاح يهاجم الأزهر

وبحسب تصريحات صحفية، أوضح والد محمد صلاح أنه قدم طلبات رسمية لتحويل المبنى إلى مدرسة بعد استكماله على أكمل وجه، استجابة لمطالب أهالى القرية، لكنه فوجئ بما وصفه بأنه تعنّت من قيادات الأزهر وإعلان رفضهم التخلى عن المبنى، رغم علمهم أن نسبة الكثافة في المعهد ستكون منعدمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام صلاح بالنزول على رغبة الآلاف من المواطنين من أهل قريته «نجريج التابعة لمركز بسيون في الغربية»، في تحمل تكلفة بناء معهد أزهري منذ سنوات، وإنشائه على نفقته الخاصة، غير أنه بعد بناء المعهد، طلب الأهالي تحويله إلى مدرسة عامة، وذلك نظرًا لوجود 4 معاهد أزهرية فى المنطقة، وبناءً عليه توجه القائمون على إنشاء المعهد إلى المنطقة الأزهرية بالغربية من أجل الحصول على موافقة رسمية بتحويل المبنى والتخصيص من معهد إلى مدرسة، غير أن المنطقة الأزهرية رفضت طلب الأهالي، بدعوى أن الأمر يتطلب موافقة شيخ الأزهر ذاته.

المصلحة هى الأساس

من جهته أكد النائب البرلمانى خالد مصباح، عن دائرة بسيون، أن نواب الدائرة لم يكن لديهم علم بتفاصيل الواقعة، مشددا على أنه علم بالواقعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، خلال الساعات الماضية.



وعن تحركات نواب الدائرة تجاه الواقعة، أوضح مصباح لـ«التحرير»، أنه سيجتمع مع والد النجم محمد صلاح، وذلك للوقوف على تفاصيل الواقعة، خاصة أنه قام بإنشاء المعهد على نفقته الخاصة نزولا على رغبة نجله، منوها بأنه سيذهب عقب الجلوس مع والد محمد صلاح إلى أهالي القرية لمعرفة موقفهم أيضا والنزول على رغباتهم.

وتابع أن "الهدف الأساسي من إنشاء أى مركز تعليمى أو صحي أو غيرهما من الوسائل التعليمية والخدمية هو تحقيق المنفعة العامة، ومن ثم إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة لأهالي القرية تحويل تخصيص المبنى من معهد أزهري إلى مدرسة، فسيتوجه إلى منطقة الأزهر للحصول على الموافقات الرسمية، تحقيقا للمصلحة العامة.

ومن جهتها كشفت مصادر بالأزهر لـ«التحرير»، عن أن موقف المنطقة الأزهرية بالغربية ليس به تعنت لأحد، بل على العكس، هناك تجاوب من قبل الأزهر فى إجراءات ضم المعهد، مشددا على أن مسألة الموافقة على نقل تبعية معهد إلى التربية والتعليم أمر مرتبط بالإجراءات واللوائح وليس من سلطات أى منطقة أزهرية، بل الأمر يتعلق بالحصول على موافقة رسمية من قبَل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لما يترتب على ذلك الإجراء من أمور إدارية وتنفيذية.

عمرو أديب يعلق على الواقعة

عقّب الإعلامي عمرو أديب على رفض الأزهر تحويل المعهد الأزهري الذي بناه اللاعب محمد صلاح في قريته نجريج إلى مدرسة، إذ ناشد، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أول من أمس، السبت، مسؤولي الأزهر أن يوافقوا على تحويل المعهد الأزهري إلى مدرسة نظرًا لحاجة القرية، موضحًا أن أهالي نجريج أكدوا أن القرية بها معاهد أزهرية كثيرة، ولكن هناك عجزا في عدد المدارس.