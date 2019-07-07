الأعلى للإعلام يطالب بالتحقيق في شكوى ضد متحدث الصحة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

خاطب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الصحة والسكان، للتحقيق فى شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات وزارة الصحة في مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية. وجاء في الخطاب: "شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التي تعيقهم من القيام بدورهم، فى نقل الأخبار والمعلومات، تتمثل في عدم تواصل المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة معهم وعدم الرد على اتصالاتهم وعدم استقبالهم في مكتبه، والمجلس الأعلى لديه ما يؤكد صدق الشكوى".

من ناحية أخرى، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الثلاثاء الماضي، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، سيجري تنفيذها بكل حسم بدءاً من أول سبتمبر 2019 على جميع وسائل الإعلام المعنية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة