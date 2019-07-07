ماتسيبش حقك.. ما شروط تعويضات حوادث السيارات؟

«صندوق الحوادث المجهلة» هو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وفي حالة حدوث حالات تصادم بسيارات مجهولة عبر الطرق السريعة وخلافه

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

رغم ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بسبب الحوادث التي تنجم عن الطرق السريعة، فإن غالبية الضحايا سواء «أسر المتوفين أو المصابين» يجهلون الكثير عن حقوقهم في تلك الحوادث التي تنتهي في كثير من الأحيان بالحصول على إعانة بسيطة من بعض الجهات غير المختصة والتي لا تمكن أهالي الضحايا من تدبير نفقاتهم واحتياجاتهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا أو تأمينا من أى نوع يكفيهم «عوز الحاجة»، غير أن هناك ما يعرف بـ«صندوق الحوادث المجهلة»، منوط به صرف مبالغ التعويضات في تلك الحالة.

«صندوق الحوادث المجهلة» هو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وفي حالة حدوث حالات تصادم بسيارات مجهولة عبر الطرق السريعة وخلافه، وهروب أصحاب السيارات قبل الاستعلام عنها تجنبا للمساءلة القانونية، يبرز دور هذا الصندوق الحكومي، باعتباره الجهة المنوط بها صرف

«صندوق الحوادث المجهلة» هو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وفي حالة حدوث حالات تصادم بسيارات مجهولة عبر الطرق السريعة وخلافه، وهروب أصحاب السيارات قبل الاستعلام عنها تجنبا للمساءلة القانونية، يبرز دور هذا الصندوق الحكومي، باعتباره الجهة المنوط بها صرف قيمة التعويضات.



«التحرير» توضح عبر السطور المقبلة، عددا من الشروط والإجراءات نظير الحصول على تعويض ضد حوادث السيارات المجهولة وإجرءات الحصول على تعويض الصندوق الحكومي.



1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.



أما الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، فيؤدي الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى:



10 آلاف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بجانب نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوي نسبة العجز، بالإضافة لمبلغ عشرة آلاف جنيه حد أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، كما يحق للصندوق في حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين في الحالتين الآتيتين:-



1- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

2- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، ويتم فيها الرجوع إلى مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.



إجراءات تقديم طلبات التعويض:

1- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه.

2- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:-



- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.



أما الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فهي:



- في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

- في حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

- في حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين - الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل "النيابات، وزارة الصحة، إدارات المرور".

- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة.



أما في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، فهناك بعض الإجراءات وهى:

1- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2- صورة رسمية من شهادة الوفاة.

3- صورة رسمية من الإعلام الشرعي.

4- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.

5- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات".

6- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

7- تقرير طبي من وزارة الصحة مختوما بخاتم شعار الجمهورية، موضحا به توصيفا لحالة العجز ونسبته "في حالة العجز الكلي أو الجزئي فقط".

8- الفواتير الدالة على العلاج (في حالة العجز الكلي أو الجزئي فقط).

9- صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.





وفي حالة الأضرار التي تلحق بالممتلكات، يجب اتباع بعض الإجراءات وهى:



1- تقديم طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2- صورة رسمية من محضر الحادث.

3- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات"

4- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية.

ويجب الأخذ في الاعتبار مدة التقادم 3 سنوات حتى لا يفوت على أسرة الضحية أو المصاب مبلغ التعويض.