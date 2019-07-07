جريمة

ماتسيبش حقك.. ما شروط تعويضات حوادث السيارات؟

«صندوق الحوادث المجهلة» هو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وفي حالة حدوث حالات تصادم بسيارات مجهولة عبر الطرق السريعة وخلافه
تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
رغم ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بسبب الحوادث التي تنجم عن الطرق السريعة، فإن غالبية الضحايا سواء «أسر المتوفين أو المصابين» يجهلون الكثير عن حقوقهم في تلك الحوادث التي تنتهي في كثير من الأحيان بالحصول على إعانة بسيطة من بعض الجهات غير المختصة والتي لا تمكن أهالي الضحايا من تدبير نفقاتهم واحتياجاتهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا أو تأمينا من أى نوع يكفيهم «عوز الحاجة»، غير أن هناك ما يعرف بـ«صندوق الحوادث المجهلة»، منوط به صرف مبالغ التعويضات في تلك الحالة.
«صندوق الحوادث المجهلة» هو الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وفي حالة حدوث حالات تصادم بسيارات مجهولة عبر الطرق السريعة وخلافه، وهروب أصحاب السيارات قبل الاستعلام عنها تجنبا للمساءلة القانونية، يبرز دور هذا الصندوق الحكومي، باعتباره الجهة المنوط بها صرف
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
اعدام

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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«كلنا واحد» تدخل في مبادرتها الثامنة بتوجيهات رئاسية

أعلنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مشاركتها فى فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فعن طريق تعاون مديريات الأمن مع كبار التجار، تمت إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، علاوة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.
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النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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رفع 11 سيارة متهالكة في شوارع وميادين العاصمة

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، حملاتها المرورية بمختلف الشوارع والميادين، وشنت حملات موسعة لضبط ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء والأجهزة الأمنية المختصة، خاصة شرطة المرافق، في إطار خطة الإدارة لفرض الانضباط المروري بشوارع المحافظة، وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 11 سيارة متروكة، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وأخطرت النيابات المختصة.
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رفع حالة الاستعداد بالطرق والمنافذ الحدودية

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، استقرار حالة المرور، بالشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، عدا بعض الحوادث، التي تسببت في توقف بعض الطرق بشكل جزئي، حيث تم رفع حطام تلك الحوادث، ونشر خدمات أمنية وإعادة الحركة المرورية لسابقها، فيما واصلت قيادات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، شن حملات مكبرة على الطرق الرئيسية بين المحافظات "زراعي- صحراوي" للتقليل من حوادث السير والحد من السرعات الجنونية، ونشر خدمات إضافية.
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مدير المرور في جولة مفاجئة على الأكمنة الحدودية

جولة مرورية صباح اليوم الخميس، قام بها اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور على الطرق الرئيسية، والأكمنة الحدودية بين المحافظات، لتفقد سير العمل، والوقوف على مدى تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة، وجاهزية القوات، وخلال الجولة أمر مدير المرور بنشر السيارات المجهزة بطول الطرق، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة لسرعة التعامل مع أي مستجدات، والتسهيل والتيسير على قائدي المركبات، والعمل على القضاء على الاختناقات المرورية والكثافات، ونشر الرادار للحد من الحوادث.
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