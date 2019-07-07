مصدر بالجبلاية: استقالات أعضاء اتحاد الكرة باطلة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة القانونية في اتحاد الكرة، أن الاستقالات التي أعلنها مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يجب أن تقدم إلى اللجنة الأوليمبية بقيادة المهندس هشام حطب، وليس إلى وزير الرياضة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن تقديم الاستقالات إلى وزير الرياضة يجعلها باطلة، لأن اللوائح تنص على تقديمها للجنة الأوليمبية باعتبارها الجهة المسئولة عن الاتحادات الرياضية، وأعلن أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن أبو ريدة أكد أن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا. وأشار أبو ريدة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر تجاه منتخب مصر، مع الإشارة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق على أكمل وجه قبل البطولة. وشدد

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن أبو ريدة أكد أن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا.



وأشار أبو ريدة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر تجاه منتخب مصر، مع الإشارة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق على أكمل وجه قبل البطولة.



وشدد رئيس اتحاد الكرة المستقيل، على أن الجهاز الفني والإداري كاملًا لمنتخب مصر تمت إقالته بعد ما وصفه بـ"خيبة الأمل" للجماهير المصرية رغم تلبية كل مطالبه.



وعلى خلفية سقوط الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، استقال كل من أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، ثم محمد أبو الوفا، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.