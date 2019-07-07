رياضة

مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.
وكتب مارك فيش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرغب في التوجه بالشكر إلى الجماهير المصرية التي وجدت في الملعب، فبصرف النظر عن مشاعركم، أظهرتم رقيا كبيرا بتحية لاعبي فريقنا، في النهاية الفريق الأفضل استحق الفوز اليوم، كل الاحترام لكم، كرة القدم هي من انتصرت اليوم". وعقب نهاية المباراة،
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مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
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منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
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مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".
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صحف جنوب إفريقيا تحتفل بإقصاء مصر من الكان

احتفلت صحف جنوب إفريقيا بانتصار الأولاد، أمس السبت، على المنتخب الوطني، في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية، وعنونت صحيفة "ديلي صن": "لورش يرسل البافانا إلى ربع نهائي الكان"، مشيرة إلى أن مفاجآت البطولة استمرت بإقصاء جنوب إفريقيا للبلد المضيف، ومنوهة بأن جنوب إفريقيا التي عانت كثيرًا في دور المجموعات من خلال خسارة مباراتين، أظهرت تطورا ملحوظا في المستوى في دور الـ16، وكانت الفرقة الفضلى في المباراة، وتسببت في إحباط 70 ألف متفرج حضروا في ملعب القاهرة، إذ تنتظرهم الآن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، والتي أطاحت بدورها بالكاميرون.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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أجيري يأمل في تجنب سيناريو «المعلم» أمام الأولاد

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
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