مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

جماهير منتخب مصر

تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.

وكتب مارك فيش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرغب في التوجه بالشكر إلى الجماهير المصرية التي وجدت في الملعب، فبصرف النظر عن مشاعركم، أظهرتم رقيا كبيرا بتحية لاعبي فريقنا، في النهاية الفريق الأفضل استحق الفوز اليوم، كل الاحترام لكم، كرة القدم هي من انتصرت اليوم". وعقب نهاية المباراة،

وكتب مارك فيش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرغب في التوجه بالشكر إلى الجماهير المصرية التي وجدت في الملعب، فبصرف النظر عن مشاعركم، أظهرتم رقيا كبيرا بتحية لاعبي فريقنا، في النهاية الفريق الأفضل استحق الفوز اليوم، كل الاحترام لكم، كرة القدم هي من انتصرت اليوم".



وعقب نهاية المباراة، حرصت الجماهير التي وجدت في أرض الملعب على الوقوف لتحية لاعبي جنوب إفريقيا، على الرغم من خيبة الأمل بالخروج المبكر من البطولة، التي كان الفراعنة يرغبون في التتويج بلقبها للمرة الثامنة في تاريخهم.



وتأهلت جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2013، وتضرب موعدًا مع نيجيريا بحثًا عن الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2000.