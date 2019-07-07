التحقيق مع موظفي 5 مراكز شباب «مغلقة» في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

أحد مراكز الشباب

أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ5 مراكز شباب، وهى "حلابة والوقف وشلقان وكفر الفقهاء والصفا" ومتابعي الإدارات التابعة لها للتحقيق لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة. كانت لجنة المتابعة المشكلة برئاسة مدير عام الشباب والرياضة والعاملين بإدارة التخطيط والمتابعة وإدارة خدمة المواطنين لمتابعة مراكز الشباب التابعة لإدارات طوخ وقليوب والقناطر الخيرية للمتابعة والتأكد من سير العمل وتقديم خدماتها للجمهور، وتبين غلق المراكز سالفة الذكر فى أوقات العمل الرسمية.

وقال "الصبروط" فى تصريحات لـ"التحرير"، إن المتابعات المفاجئة لمراكز الشباب ستظل مستمرة حتى نرتقي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ونساهم في وصول الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبنائنا، مضيفا: "نكافئ المجتهد ونعاقب المخطئ من أجل مصلحة المواطن.. دون استثناء لأحد على حساب المصلحة العامة حتى تؤدى