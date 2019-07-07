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التحقيق مع موظفي 5 مراكز شباب «مغلقة» في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
أحد مراكز الشباب
أحد مراكز الشباب
أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ5 مراكز شباب، وهى "حلابة والوقف وشلقان وكفر الفقهاء والصفا" ومتابعي الإدارات التابعة لها للتحقيق لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة. كانت لجنة المتابعة المشكلة برئاسة مدير عام الشباب والرياضة والعاملين بإدارة التخطيط والمتابعة وإدارة خدمة المواطنين لمتابعة مراكز الشباب التابعة لإدارات طوخ وقليوب والقناطر الخيرية للمتابعة والتأكد من سير العمل وتقديم خدماتها للجمهور، وتبين غلق المراكز سالفة الذكر فى أوقات العمل الرسمية.
وقال "الصبروط" فى تصريحات لـ"التحرير"، إن المتابعات المفاجئة لمراكز الشباب ستظل مستمرة حتى نرتقي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ونساهم في وصول الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبنائنا، مضيفا: "نكافئ المجتهد ونعاقب المخطئ من أجل مصلحة المواطن.. دون استثناء لأحد على حساب المصلحة العامة حتى تؤدى
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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بنزين

زيادة 15%.. تعرف على أسعار المواصلات بالقليوبية

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب السيارات السرفيس بمواقف المحافظة بزيادة بلغت 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات والمواقف العمومية وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفتها، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف.
ثانوية-عامة‎ (4)

3 حالات إغماء وطالب يرفض تسليم «الإجابة» بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع ثلاث حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية، بينما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته أثناء قيام مراقب اللجنة بجمع ورق الامتحان رافضا تسليمها بحجة عدم انتهائه من حل الأسئلة بالقليوبية. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
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