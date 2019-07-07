مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".

وتدخلت النائبة شيرين فراج للرد على النائب، قائلة: "عيب اللي بتقوله يا معالي النائب، أنا أرفض اتهامي بافتعال مشكلات"، مشيرة إلى أنه في أثناء مناقشة مشروع القانون تم تجاهل دعوة الخبراء والمختصين في المجال.وتدخل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رافضا ما قالته النائبة، مؤكدا أنها طريقة لا تليق بالتعامل