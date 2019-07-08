جفاف وقرحة بالقرنية.. 8 مخاطر لارتداء العدسات

معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع
أصبحت العدسات اللاصقة هذه الفترة واسعة الانتشار وشائعة الاستخدام، ويزداد يومًا بعد يوم انتشارها وعدد مستخدميها، سواء للأغراض الطبية والعلاجية كبديل عن النظارات الطبية، أو للأغراض التجميلية لتغيير لون العين وإضفاء المزيد من اللمسة الجمالية، أو حتى الأشكال والألوان الغريبة للعيون.
تعالج العدسات اللاصقة الطبية مشاكل الرؤية، مثل قصر البصر، ومد البصر، والانحراف، تمامًا مثل النظارات الطبية، عن طريق كسر الضوء، وحرفه، لتتمكن العين من معالجة المعلومات الواردة عبره بطريقة أفضل.
على الرغم من فوائد العدسات اللاصقة المتعددة، إلا أن لها الكثير من المخاطر والأعراض الجانبية لاستخدامها:
جفاف العيون
معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع، وتهيج على الجفن أو القرنية
على الرغم من فوائد العدسات اللاصقة المتعددة، إلا أن لها الكثير من المخاطر والأعراض الجانبية لاستخدامها:
جفاف العيون
معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع، وتهيج على الجفن أو القرنية والأنسجة المحيطة بها.
تآكل القرنية
يحدث تآكل القرنية عندما تخدش العدسات اللاصقة القرنية، إذا لم تكن مثبتة بشكل صحيح أو عندما تكون عيناك جافة جدا، أيضًا، النوم بالعدسات اللاصقة يزيد من خطر تآكل القرنية، تحبس العدسات الأوساخ والبكتيريا على القرنية، ما قد يؤدي إلى التهاب العين.
عرقلة تدفق الأكسجين إلى العينين
ليس بالقرنية أوعية دموية، باستثناء حوافها، بدون الأكسجين الكافي، يتراكم حمض اللبنيك، ويسحب الماء إلى القرنية بشكل أسرع؛ ما يؤدي إلى تورم القرنية أو الوذم، تختلف كمية الأكسجين المتاحة، حسب نوع العدسة وسمكها.
قرحة العين
قرحة العين تكون في القرنية، وهي الجزء الشفاف المحدب والمدور في مقدمة العين أمام القزحية، وظيفتها حماية العين من الغبار والميكروبات والجراثيم الموجودة في الهواء، وتجميع الضوء وتمريره داخل العين، وقرحة القرنية هي عبارة عن تآكل في طبقة الخارجية للقرنية، مسببة احمرارًا وألما في العين، وتشويشا في الرؤية، ووجود إفرازات كثيفة من العين، وحساسية الضوء، وانتفاخ الجفون.
احمرار العين
تتحول العين إلى اللون الأحمر، عند ارتداء العدسات اللاصقة لساعات أطول، خاصةً طوال الليل؛ ما يوفر بيئة ورطبة للكائنات الحية الدقيقة للتكاثر، تشمل الأسباب الأخرى للعين الحمراء العدسات الرخيصة، رواسب العدسات التي تؤدي إلى تهيج، أو العدسات سيئة التركيب.
التهاب القرنية السطحي
قد يرتط التهاب القرنية بالأمراض المنقولة بالعدوى أو غيرها من الأسباب غير المنقولة بالعدوى، ويمكن حدوث التهاب القرنية غير الناتج عن العدوى بسبب إصابة بسيطة، مثل ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة أو دخول جسم غريب إلى العين، ويحدث التهاب القرنية أحيانا بسبب العدوى التي تتضمن البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات.
القرنية المخروطية
هو مرض تتحدب فيه القرنية، تدريجيا، وتتحول من شكل قبة متناظرة إلى شكل يشبه المخروط، هذا الشكل يؤدي إلى انخفاض في حدة البصر.
لذا، إذا كان ولابد من ارتداء العدسات اللاصقة، فيمكن للاستخدام والتنظيف والتعقيم بشكل جيد، والمساعدة في منع حدوث أي من هذه الأعراض الجانبية، عليك:
اختر العدسات التي تستخدمها أثناء اليوم وانزعها قبل النوم.
اغسل يديك واشطفهما وجففهما جيدًا قبل لمس العدسات اللاصقة.
اتبع تعليمات الدكتور الخاص بك للحفاظ على عدساتك اللاصقة.
استخدم المنتجات المعقمة المصنوعة للاهتمام بالعدسات اللاصقة.
استخدم منتجات الاهتمام بالعدسات المصنوعة لنوع العدسات الذي تستخدمه.
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