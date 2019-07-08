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جفاف وقرحة بالقرنية.. 8 مخاطر لارتداء العدسات

معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
العين
العين
أصبحت العدسات اللاصقة هذه الفترة واسعة الانتشار وشائعة الاستخدام، ويزداد يومًا بعد يوم انتشارها وعدد مستخدميها، سواء للأغراض الطبية والعلاجية كبديل عن النظارات الطبية، أو للأغراض التجميلية لتغيير لون العين وإضفاء المزيد من اللمسة الجمالية، أو حتى الأشكال والألوان الغريبة للعيون. تعالج العدسات اللاصقة الطبية مشاكل الرؤية، مثل قصر البصر، ومد البصر، والانحراف، تمامًا مثل النظارات الطبية، عن طريق كسر الضوء، وحرفه، لتتمكن العين من معالجة المعلومات الواردة عبره بطريقة أفضل.
على الرغم من فوائد العدسات اللاصقة المتعددة، إلا أن لها الكثير من المخاطر والأعراض الجانبية لاستخدامها: جفاف العيون معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع، وتهيج على الجفن أو القرنية
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دراسة: الجلوس أمام التلفزيون لفترات طويلة سم قاتل

على الرغم من أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وأهمها أمراض السمنة. أشارت دراسة جديدة إلى أن أنواع الجلوس قد تختلف من كل نوع جلسة و الأخرى في مخاطرها، وأن الجلوس أمام التلفزيون بعد العشاء لساعات طويلة هي عادة غير صحية بشكل خاص. في الواقع، أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لفترات طويلة بعد العشاء مباشرةً، زاد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر بنسبة 50 % مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا تلك العادة، حسب صحيفة health24.
قهوة

كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر. تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.
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لقاح فيروس الورم الحليمي يحمي من سرطان عنق الرحم

عندما يدخل فيروس فى الجسم، سواء من خلال خدش أو قطع صغير بالجلد، يحدث ما يسمى بـ«عدوى فيروس الورم الحليمي البشري»، ما يتسبب في ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أنواع لها دور في الإصابة بسرطان عنق الرحم، حيث هناك ما يزيد على 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وأدى التطعيم الروتيني للفتيات الأسكتلنديات في الفئة العمرية (12- 13) عامًا ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) إلى انخفاض كبير في المرض الذي يؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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