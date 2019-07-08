جفاف وقرحة بالقرنية.. 8 مخاطر لارتداء العدسات

معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

العين

أصبحت العدسات اللاصقة هذه الفترة واسعة الانتشار وشائعة الاستخدام، ويزداد يومًا بعد يوم انتشارها وعدد مستخدميها، سواء للأغراض الطبية والعلاجية كبديل عن النظارات الطبية، أو للأغراض التجميلية لتغيير لون العين وإضفاء المزيد من اللمسة الجمالية، أو حتى الأشكال والألوان الغريبة للعيون. تعالج العدسات اللاصقة الطبية مشاكل الرؤية، مثل قصر البصر، ومد البصر، والانحراف، تمامًا مثل النظارات الطبية، عن طريق كسر الضوء، وحرفه، لتتمكن العين من معالجة المعلومات الواردة عبره بطريقة أفضل.

على الرغم من فوائد العدسات اللاصقة المتعددة، إلا أن لها الكثير من المخاطر والأعراض الجانبية لاستخدامها: جفاف العيون معظم مرتدي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من كمية الدموع ويقلل من نسب الأكسجين إلى القرنية؛ ما يؤدي إلى الحكة أو ألم لاذع، وتهيج على الجفن أو القرنية