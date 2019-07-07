وزير الري: 226 مليون جنيه لحماية أسوان من السيول

تحرير:عوض سليم ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

وزير الري

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري حاليا تنفيذ 3 حواجز و3 بحيرات صناعية بمنطقة وادي عبادى شرق مدينة إدفو شمال أسوان، إلى جانب إقامة سد إعاقة بسعة تخزين أكثر من 25 مليون م3 من مياه السيول، يتم إقامته بوديان "البرامية وأم ركبة والشعب والمياه" وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 226 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في هذه المشروعات نحو 90%، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لحماية المناطق المتاخمة للمناطق الجبلية من أخطار السيول.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الرى ومحافظ أسوان أحمد إبراهيم لمتابعة جهود وزارة الرى لحماية مناطق أسوان والبحر الأحمر من أخطار السيول، خاصة مناطق وقرى إدفو، وطريق مرسى علم. وكشف الوزير عن أنه تم خلال الأعوام السابقة تنفيذ 18 حاجزا وسد إعاقة، وأيضا عدد 10 بحيرات صناعية، علاوة على عدد 36 مخر سيل