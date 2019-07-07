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وزير الري: 226 مليون جنيه لحماية أسوان من السيول

تحرير:عوض سليم ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
وزير الري
وزير الري
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري حاليا تنفيذ 3 حواجز و3 بحيرات صناعية بمنطقة وادي عبادى شرق مدينة إدفو شمال أسوان، إلى جانب إقامة سد إعاقة بسعة تخزين أكثر من 25 مليون م3 من مياه السيول، يتم إقامته بوديان "البرامية وأم ركبة والشعب والمياه" وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 226 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في هذه المشروعات نحو 90%، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لحماية المناطق المتاخمة للمناطق الجبلية من أخطار السيول.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الرى ومحافظ أسوان أحمد إبراهيم لمتابعة جهود وزارة الرى لحماية مناطق أسوان والبحر الأحمر من أخطار السيول، خاصة مناطق وقرى إدفو، وطريق مرسى علم. وكشف الوزير عن أنه تم خلال الأعوام السابقة تنفيذ 18 حاجزا وسد إعاقة، وأيضا عدد 10 بحيرات صناعية، علاوة على عدد 36 مخر سيل
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
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التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (1)

بعد زيادة البنزين.. أسوان تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، زيادة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بنحو 15%، وذلك بعد إقرار تسعيرة الوقود الجديدة. وقال محافظ أسوان إن قرار تحريك الأسعار يتم تطبيقه على جميع خطوط السير، سواء سيارات السرفيس أو التاكسي أو البيك آب، الداخلية أو الخارجية، موضحا أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الخطوط الخارجية بين المحافظة وتلك المحافظات. وأكد أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية الغاز مع قبرص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.
تشغيل-الأتوبيس النهري-في المنصورة (2)

بعد افتتاحه.. موعد تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، اليوم الأربعاء، الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة، ورافقه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، حيث تفقد المحافظ والوزير، مرسى الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة، والذي سينطلق في العمل، يوم السبت المقبل، في 4 مراسي كمرحلة أولى، تبدأ من مرسى أم كلثوم بجوار ديوان المحافظة وتنتهي بمرسى الجامعة، وذلك في حضور مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، وسعد موسى، وكيل وزارة الري.
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