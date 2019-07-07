إرهاب

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

ازدادت عمليات داعش في أوروبا خلال السنوات الماضية، بجانب انضمام كثير من الأجانب إلى داعش وإقناعهم بتنفيذ عمليات انتحارية في بلادهم.. فكيف يجند داعش الشباب الأوروبي؟
تحرير:منة عبد الرازق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
الأجانب في داعش - صورة أرشيفية
الأجانب في داعش - صورة أرشيفية
اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
كما كان يعرف عن هؤلاء الشباب ارتياد أماكن الترفيه والبارات، فهي كانت حالات لشباب ينطبق عليهم وصف "عاديين". ويؤكد جون هورجان مدير مركز دراسات الإرهاب والأمن بجامعة ماساشوستس لويل، أن داعش يعتمد في جذب الشباب الأوروبيين على الدعاية التي تركز على الأوتار الحساسة للشباب الذي تعرض للاضطهاد سواء هو أو أحد
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تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
هجوم-انتحارى-فى تونس (1)

تنظيم داعش يتبنى تفجير تونس الانتحاري

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري، الذي وقع في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، على لسان مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته.
هجوم-ارهابى-فى-باريس-بفرنسا

فرنسا تبدأ حسم ملفات الدماء بأول نيابة عامة للإرهاب

عانت فرنسا من شبح الإرهاب منذ عقود، وازدادت وتيرته في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد ظهور "داعش"، وتبنيه بعض العمليات الإرهابية الضخمة التي هزت سلام وأمن المجتمع الفرنسي، علاوة على انضمام عشرات الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، آخرهم الستة الذين حكم عليهم بالعراق، مما دفع باريس لإنشاء أول نيابة عامة متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، تضم 26 قاضيا، كما ستنظر في نحو 10 ملفات تتعلق بالإرهاب، و146 ملفا في 20 منطقة جغرافية في جرائم ضد الإنسانية، ومن بين ملفات أهم العمليات الإرهابية التي نالت من فرنسا:
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هجوم-انتحارى-فى تونس (1)

تنظيم داعش يتبنى تفجير تونس الانتحاري

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري، الذي وقع في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، على لسان مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته.
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.
مجندات-داعش.

الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.
الجيش-المصرى-يطهر-سيناء-من-الارهاب

مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
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