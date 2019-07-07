مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

ازدادت عمليات داعش في أوروبا خلال السنوات الماضية، بجانب انضمام كثير من الأجانب إلى داعش وإقناعهم بتنفيذ عمليات انتحارية في بلادهم.. فكيف يجند داعش الشباب الأوروبي؟

تحرير:منة عبد الرازق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.

كما كان يعرف عن هؤلاء الشباب ارتياد أماكن الترفيه والبارات، فهي كانت حالات لشباب ينطبق عليهم وصف "عاديين". ويؤكد جون هورجان مدير مركز دراسات الإرهاب والأمن بجامعة ماساشوستس لويل، أن داعش يعتمد في جذب الشباب الأوروبيين على الدعاية التي تركز على الأوتار الحساسة للشباب الذي تعرض للاضطهاد سواء هو أو أحد

كما كان يعرف عن هؤلاء الشباب ارتياد أماكن الترفيه والبارات، فهي كانت حالات لشباب ينطبق عليهم وصف "عاديين".

ويؤكد جون هورجان مدير مركز دراسات الإرهاب والأمن بجامعة ماساشوستس لويل، أن داعش يعتمد في جذب الشباب الأوروبيين على الدعاية التي تركز على الأوتار الحساسة للشباب الذي تعرض للاضطهاد سواء هو أو أحد أفراد عائلته ضحية لمذبحة ما، أو حادث كبير، مثل الاجتياح السوفييتي لأفغانستان أو المذبحة الجماعية في البوسنة، فيصبح الانضمام للتنظيم ليس فقط الاختيار العقلاني بل واجبا والتزاما أخلاقيا واضحا، وبالفعل يركز المنظّرون الجهاديون عادة على واجب الجهاد الفردي عندما يكون جزء من الأمة الإسلامية أو هي بأكملها في خطر.

ويستغل التنظيم الشباب الأوروبيين في مخاطبة أقرانهم، فجانب الثقة سيكون أفضل، واستخدام لغاتهم يساعد كثيرا على الوصول إلى عدد أكبر من المجندين المحتملين من الشبان الأوروبيين للانضمام تحت لواء هذا التنظيم المتطرف، ويستخدم الشبان الأوروبيون المنتمون لتنظيم داعش كل وسائل الاتصال المتطورة عبر الإنترنت لمخاطبة أقرانهم في الدول الأوروبية.

ولا يوجد مسار محدد، أو خلفية اقتصادية أو اجتماعية مشتركة، أو حتى تنشئة دينية مشتركة بين الأفراد الذين يجتذبون للقتال الخارجي بشكل عام أو القتال الجهادي بشكل خاص. "كل جهود تعميم نمط معين على جميع الشباب المنضم لداعش قد باءت بالفشل"، بحسب جون هورجان مدير مركز دراسات الإرهاب والأمن بجامعة ماساشوستس لويل، ويضيف: "لم تتوصل العديد من الأبحاث النفسية إلى مَن يحتمل أن يصبح إرهابيا".

منقذ البشرية

حاولت دنيا بوزار مديرة مركز الوقاية من التطرف الديني المرتبط بالإسلام في فرنسا، شرح ظاهرة تجنيد الشبان في أوروبا وتنفيذهم عمليات إرهابية أو انتقالهم إلى القتال بجانب داعش في سوريا والعراق، تحت مزاعم وتصوير أنه منقذ البشرية. واستخدمت بوزار نموذج الشاب الفرنسي "أبو عبد الله"، الذي ظهر في أشرطة فيديو محاطا بأطفال وهو يؤكد العمل لمساعدة العائلات الفقيرة، وهو عكس الصور والفيديوهات التي يظهر فيها أشلاء ورجال مصلوبون على أعمدة الكهرباء.

وتشرح مديرة مركز الوقاية من التطرف الديني انضمام الشباب للتنظيم والانتقال إلى التشدد بأنه ينتج عن لقاء بين شاب مرتبك يطرح الكثير من الأسئلة عن المظالم التي يشاهدها، وخطاب يحوله إلى منقذ للبشرية، والتعبئة الأيديولوجية تبدأ في أكثر الأحيان عبر الإنترنت. وتقدم شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من النصائح العملية للانضمام للتنظيم أو التمكن من التوجه إلى سوريا والعراق من دون إثارة شكوك العائلات والسلطات.

وبالنسبة لغالبية الأوروبيين فإن الاتصال الأول المباشر بين المجند الأوروبي وأحد عناصر تنظيم داعش لا يتم إلا في منطقة العبور بين الحدود التركية والأراضي السورية، أي قبل الانتقال مباشرة إلى سوريا؛ لذلك تقف أجهزة الشرطة في غالبية الأحيان عاجزة عن تعقب هؤلاء الشبان الذين لا سجل لهم لدى القضاء ويبدون كأنهم من السياح العاديين.

وأنشأت فرنسا جهاز "المديرية العامة للأمن الداخلي" الجديد، وكان الهدف منه توظيف مهندسي كمبيوتر قادرين على تحسين قدرات كشف المجندين المحتملين، للقتال في سوريا، على شبكة الإنترنت.

مقاتلون خمسة نجوم

أصبح من السهل جمع المزيد من المعلومات عن طرق ودوافع الشباب والمقاتلين الأجانب من أوروبا للانضمام إلى داعش مع ظهور عدد كبير من المقاتلين الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب سكوت أتران، عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي، وكان المقاتلون المصنفون جهاديي فئة "خمسة نجوم" أبرز عوامل جذب الشباب في أوروبا للتنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان البريطاني افتخار جمان، 23 عاما، وصف جهاديا من "فئة خمسة نجوم" بأنه أحد أبرز المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، وأنشَطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر موقع "إنستجرام"، وكان يشارك كل ما يفعله من جولات في القتال بصور ومقاطع مصورة عبر حسابه الشخصي، وهو ما عدَّه "سكوت" صرخة نداء لمواطنيه في بريطانيا التي أصبح انضمام مواطنيها بالفعل بأعداد متزايدة، ولقي جمان حتفه في ديسمبر 2013.

ويؤكد سكوت أتران عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي، أن عدد المقاتلين المشهورين زاد الطين بلة، فكانوا من جنسيات أوروبية مختلفة، ومنهم جنود سابقون في جيش بلادهم؛ مثل الجندي الهولندي السابق "يلماز" الذي كان أحد أنشط مشهوري التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الهوية والانتماء

ذكر تقرير أمريكي أن تنظيم داعش يستهدف الشباب الذين يعانون من هوية ممزقة، وأوضح فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن نحو 500 مواطن ألماني انضموا إلى داعش، منهم 40% ممن دخلوا الإسلام حديثا، فمنهم من انضم إلى التنظيم بحثا عن الانتماء والتخلص من التهميش، ومنهم من انضم بحثا عن المغامرة.

وأكدت ليديا ويلسن، الباحثة بجامعة أكسفورد البريطانية، أن المقاتلين الغربيين الذين توجهوا للقتال إلى جانب تنظيم داعش يملكون فكرة هجينة حول الجهاد، لا تقوم على حجج دينية سليمة أو حتى أدلة صحيحة ومؤكدة من القرآن الكريم، وتلعب عملية التجنيد على رغبات الشباب في المغامرة والانتماء، وإلى حد ما الوفاء الروحي والديني عند بعض المتشددين بالفطرة.

الذئاب المنفردة

يعتمد داعش على تجنيد الشباب الفردي، وهو أسلوب أطلق عليه مصطلح "الذئاب الفردية"، إذ يتم تحريض شاب على تنفيذ مهمة أو عملية إرهابية بشكل منفرد، ويلجأ لهذه الطريقة لصعوبة التحرك والنشاط الجماعي في الدول التي لا تقع تحت سيطرة التنظيم؛ مثل تجنيد الشباب في فرنسا وبلجيكا أو ألمانيا.

وأصبح التجنيد المنفرد أو شباب الذئاب المنفردة، هو جيش داعش، كما تصفه مواقع التنظيم، وأضحت الذئاب المنفردة الخطر الأكبر على أوروبا، لأنه من السهل تتبع جماعة إرهابية وكشفها، بينما يصعب أن يصبح كل مواطن أو مهاجر أو لاجئ إرهابيا لدى أجهزة الأمن الأوروبية، ومن الصعب جدا توقع العمليات الإرهابية بسبب بدائية الطرق التي يستعملها الذئاب المنفردة في عملياتهم الإرهابية، مثل الدهس بالشاحنات وإطلاق النار داخل التجمعات، أو الطعن بالخناجر أو زرع المتفجرات وغيرها، وفق المركز العربي للبحوث والدراسات.

طرق مختلفة للتجنيد

لا يعتمد التنظيم على طريقة واحدة في تجنيد شباب أوروبا، فله طرق متعددة، فأحيانا يستخدم خطاب اليمين المتطرف في أوروبا ضد المسلمين في استمالة الشباب للدفاع عن الأقلية المسلمة المستضعفة في بلاد أوروبا، ويستخدم الألعاب الحربية للتواصل مع الأطفال والمراهقين، وعكس ما هو شائع بأن داعش يستخدم فقط وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت ورقة بحثية للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن التنظيم له أفراد ينتشرون في الملاهي الليلية في أوروبا، ويبدؤون الحديث مع الشباب بالنصح والحديث عن الحلال والحرام، ثم دعوة الشاب لزيارة المسجد أو الجامع، ثم دمج الشاب مع مجموعة صغيرة في أماكن مختلفة من المدينة مع الحفاظ على المظهر الخارجي للشاب دون تغيير؛ مثل إطلاق اللحية، ولا تأخذ فترة التجنيد سوى أشهر من الانضمام لداعش، حتى تنفيذ العملية الإرهابية.