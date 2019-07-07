جريمة

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
إعدام - تعبرية
إعدام - تعبرية
قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم "إ.أ.ع" عاطل قتل المجني عليه "م.ع.م" صاحب مقهى، أنه حال أبصر المتهم المجني عليه قادما بسيارته أمام المقهى خاصته قام بطعنه عدة طعنات في الصدر والبطن، مستخدما سلاحا أبيض سكينا حتى سقط جثة هامدة على الأرض وذلك بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وبعد تأكده
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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ماتسيبش حقك.. ما شروط تعويضات حوادث السيارات؟

رغم ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بسبب الحوادث التي تنجم عن الطرق السريعة، فإن غالبية الضحايا سواء «أسر المتوفين أو المصابين» يجهلون الكثير عن حقوقهم في تلك الحوادث التي تنتهي في كثير من الأحيان بالحصول على إعانة بسيطة من بعض الجهات غير المختصة والتي لا تمكن أهالي الضحايا من تدبير نفقاتهم واحتياجاتهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا أو تأمينا من أى نوع يكفيهم «عوز الحاجة»، غير أن هناك ما يعرف بـ«صندوق الحوادث المجهلة»، منوط به صرف مبالغ التعويضات في تلك الحالة.
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قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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«كلنا واحد» تدخل في مبادرتها الثامنة بتوجيهات رئاسية

أعلنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مشاركتها فى فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فعن طريق تعاون مديريات الأمن مع كبار التجار، تمت إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، علاوة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.
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قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
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170 جنيها وجثة عائمة.. رحلة سائق توكتوك الأخيرة

"توك توك و170 جنيها وهاتف محمول".. كانت السبب وراء جريمة قتل وقعت فى ظروف غامضة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجرح بالرأس. حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
محكمة

المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.
القبض-على-متهم

كشف لغز «جثة سائق التوك توك» في كفر الدوار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولًا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل، وذلك لخلافات مالية، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان ناءٍ، حيث تخلص زوجها منه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على مرتكبي الحادث وهروب العاطل وجارٍ تحديد مكانه.
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