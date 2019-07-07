إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

إعدام - تعبرية

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم "إ.أ.ع" عاطل قتل المجني عليه "م.ع.م" صاحب مقهى، أنه حال أبصر المتهم المجني عليه قادما بسيارته أمام المقهى خاصته قام بطعنه عدة طعنات في الصدر والبطن، مستخدما سلاحا أبيض سكينا حتى سقط جثة هامدة على الأرض وذلك بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وبعد تأكده