إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام
تحرير:أحمد الزغبي
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
إعدام - تعبرية
قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم "إ.أ.ع" عاطل قتل المجني عليه "م.ع.م" صاحب مقهى، أنه حال أبصر المتهم المجني عليه قادما بسيارته أمام المقهى خاصته قام بطعنه عدة طعنات في الصدر والبطن، مستخدما سلاحا أبيض سكينا حتى سقط جثة هامدة على الأرض وذلك بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وبعد تأكده
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم "إ.أ.ع" عاطل قتل المجني عليه "م.ع.م" صاحب مقهى، أنه حال أبصر المتهم المجني عليه قادما بسيارته أمام المقهى خاصته قام بطعنه عدة طعنات في الصدر والبطن، مستخدما سلاحا أبيض سكينا حتى سقط جثة هامدة على الأرض وذلك بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وبعد تأكده من وفاته قام بسرقة سيارة المجني عليه وفر هاربا إلى خارج محافظة الإسكندرية.
وحُكم على المتهم غيابيا في عام 2014 بالإعدام شنقا، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته وحددت جلسة 24 يوليو القادم للنطق بالحكم.