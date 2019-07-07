32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

رئيس المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.

عقدت هيئة المحكمة جلسات القضية سرية ولم يسمح فيها لوسائل الإعلام بالحضور، وذلك على مدار 32 جلسة من شهر يونيو 2018 حتى قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة علنية بتاريخ اليوم. ذكر أمر الإحالة في القضية أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكب المتهم الأول