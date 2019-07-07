جريمة

32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
عقدت هيئة المحكمة جلسات القضية سرية ولم يسمح فيها لوسائل الإعلام بالحضور، وذلك على مدار 32 جلسة من شهر يونيو 2018 حتى قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة علنية بتاريخ اليوم. ذكر أمر الإحالة في القضية أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكب المتهم الأول
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اعدام

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
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ماتسيبش حقك.. ما شروط تعويضات حوادث السيارات؟

رغم ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بسبب الحوادث التي تنجم عن الطرق السريعة، فإن غالبية الضحايا سواء «أسر المتوفين أو المصابين» يجهلون الكثير عن حقوقهم في تلك الحوادث التي تنتهي في كثير من الأحيان بالحصول على إعانة بسيطة من بعض الجهات غير المختصة والتي لا تمكن أهالي الضحايا من تدبير نفقاتهم واحتياجاتهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا أو تأمينا من أى نوع يكفيهم «عوز الحاجة»، غير أن هناك ما يعرف بـ«صندوق الحوادث المجهلة»، منوط به صرف مبالغ التعويضات في تلك الحالة.
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قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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«كلنا واحد» تدخل في مبادرتها الثامنة بتوجيهات رئاسية

أعلنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مشاركتها فى فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فعن طريق تعاون مديريات الأمن مع كبار التجار، تمت إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، علاوة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.
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النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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قفص «اقتحام السجون» بلا «مرسي» لأول مرة منذ 65 شهر

لأول مرة منذ 65 شهرا بما يعادل 1950 يوما، يخلو اليوم قفص القضية المسماة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد وفاته الإثنين الماضي، نتيجة تعرضه لحالة إغماء خلال نظر قضية «التخابر»، إذ تستأنف الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان في القضية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
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في «اقتحام السجون»..ماذا قال «العزب» أمام قاضي مرسي؟

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، سماع مرافعات فريق دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المتداولة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تستعرض «التحرير» عبر التقرير التالي، تفاصيل شهادة اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بقطاع الأمن الوطني.
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