الثلاث الكبرى| مقارنة بين إيكوسبورت ورينيجيد وكريتا

رغم حالة الركود الحاكمة في سوق السيارات المحلية، إلا أن عددا من السيارات نجحت في زيادة نسب مبيعاتها بشكل ملحوظ.. وهنا نرصد أكثر 3 سيارات SUV-B مبيعًا
نجحت سيارة الشركة الأمريكية «فورد» إيكوسبورت من احتلال المركز الأول في مبيعات فئتها الـSUV-B، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2019، بعد استحواذها على نسبة 29.7% من مبيعات تلك الفئة، بعد إطاحتها بالسيارة الأمريكية الأخرى جيب رينيجيد إلى المركز الثاني بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، واحتلت هيونداي كريتا المركز الثالث بنسبة 17.8%.
رغم تسبب حملات المقاطعة الشعبية في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
فورد إيكو سبورت
وتأتي هذه الزيادة في المبيعات عقب إجراء وكيل السيارة في مصر تخفيضات سعرية كبيرة في مارس الماضي، وصلت إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذي جعل أسعارها تنافسية بشكل كبير، فارتفت المبيعات بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، ويوضح ذلك جدول مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة، والتي بدأت في يناير مع 17 سيارة، ثم
فورد إيكو سبورت
وتأتي هذه الزيادة في المبيعات عقب إجراء وكيل السيارة في مصر تخفيضات سعرية كبيرة في مارس الماضي، وصلت إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذي جعل أسعارها تنافسية بشكل كبير، فارتفت المبيعات بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، ويوضح ذلك جدول مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة، والتي بدأت في يناير مع 17 سيارة، ثم فبراير 6 سيارات، مارس 9 سيارات لترتفع بعدها بفارق كبير في أبريل وتسجل 77 سيارة، وصولا إلى 103 سيارات في مايو.
وتتوفر فورد إيكو سبورت 2019 التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بمحرك ثلاثي السلندرات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات.
وتضم خيارات واسعة من التجهيزات التي تشمل نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ، أضواء زينون، فتحة سقف، مثبت سرعة، مرايا جانبية تطوى كهربائيا، شاشة من قياس 6.5 بوصة، أوامر صوتية للتحكم بالنظام الترفيهي، بلوتوث، نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح، درج مبردات، فضلا عن سبع وسائد هوائية، أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قواها، نظام مراقبة ضغط الإطارات وغيرها.
ويبلغ سعر الفئة الأولى 299.900 جنيه، والفئة Trend الثانية 319.900 جنيه، والثالثة بـ349.900 جنيه.
جيب رينيجيد
نجحت جيب رينيجيد في تصدر مبيعات فئة السيارات الـSUV-B لفترة طويلة، إلا أن السيارة الأمريكية جاءت في المركز الثاني بقائمة مبيعات هذه الفئة بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019.
وتتوفر السيارة التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في الأسواق المحلية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، وتعمل الفئات الثلاث الأولى منها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصانا بنظام دفع أمامي، أما الفئة الرابعة فيصل قوة محركها إلى 170 حصانا بنظام الدفع الرباعي.
وأجرى وكيل السيارة في مصر تخفيضا سعريا مارس الماضي، تسبب في تراجع أسعار الفئة الأولى لـ410.000 جنيه، بدلا من 429.600 جنيه، وأصبح سعر الفئة الثانية 450.000 جنيه.
أما الفئة «Limited Panorama» المزودة بفتحة سقف فقد تراجع سعرها إلى 480.000 جنيه بدلا من 499.600، والفئة الرابعة رباعية الدفع أصبح سعرها 525.000 جنيه.
هيونداي كريتا
احتلت سيارة الشركة الكورية الجنوبية هيونداي كريتا المركز الثالث بقائمة مبيعات السيارات فئة الـSUV-B خلال الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 17.8% من إجمالي مبيعات هذه الفئة، بعد أن حصلت السيارة على تخفيضين متتاليين خلال الفترة المذكورة تجاوز مبلغ الـ40000 جنيه.
وتضمن التخفيض جميع فئات السيارة الخمس، وأصبح سعرها الرسمي في مايو يبدأ من 340.000 جنيه، والفئة الثانية بسعر رسمي 360.000 جنيه.
بينما حصلت الفئة الثالثة والرابعة والخامسة على التخفيض الأكبر الذي وصل إلى 25.000 جنيه، وأصبحت أسعارها الرسمية 385.000 جنيه للفئة الثالثة، بينما قدمت الفئة الرابعة بسعر رسمي 405.000 جنيه بدلا من 430.000 جنيه، وخفضت الخامسة الأعلى تجهيزا بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 415.000 جنيه بدلا من 440.000 جنيه.
وتتميز السيارة، بأداء قوي بفضل محركها سعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
وتزود كريتا بالعديد من التجهيزات مثل، المفتاح الذكى وإمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح وعجلة القيادة المؤازرة كهربائيا وقابلة للإمالة والامتداد، وفتحة سقف كهربائية، ووسائد للسائق والراكب الأمامي.