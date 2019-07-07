الثلاث الكبرى| مقارنة بين إيكوسبورت ورينيجيد وكريتا

رغم حالة الركود الحاكمة في سوق السيارات المحلية، إلا أن عددا من السيارات نجحت في زيادة نسب مبيعاتها بشكل ملحوظ.. وهنا نرصد أكثر 3 سيارات SUV-B مبيعًا

تحرير:كريم ربيع ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

جيب رينيجيد

نجحت سيارة الشركة الأمريكية «فورد» إيكوسبورت من احتلال المركز الأول في مبيعات فئتها الـSUV-B، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2019، بعد استحواذها على نسبة 29.7% من مبيعات تلك الفئة، بعد إطاحتها بالسيارة الأمريكية الأخرى جيب رينيجيد إلى المركز الثاني بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، واحتلت هيونداي كريتا المركز الثالث بنسبة 17.8%. رغم تسبب حملات المقاطعة الشعبية في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

فورد إيكو سبورت وتأتي هذه الزيادة في المبيعات عقب إجراء وكيل السيارة في مصر تخفيضات سعرية كبيرة في مارس الماضي، وصلت إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذي جعل أسعارها تنافسية بشكل كبير، فارتفت المبيعات بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، ويوضح ذلك جدول مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة، والتي بدأت في يناير مع 17 سيارة، ثم