فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

إيران تتجه إلى إقرار التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، على غرار الصين التي استخدمت أعضاء العديد من المدانين بالإعدام لعقود دون إدانة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

الإعدام في إيران

"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.

جاء هذا القرار الذي يشهد اعتراضات كثيرة، بعد أشهر قليلة من تعيين المرشد علي خامنئي رئيسا جديدا لمنصب رئاسة القضاء خلفا لصادق لاريجاني. وتنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم توقيعه من قبل رئيس السلطة القضائية في أواخر شهر يونيو الماضي، على أنه "إذا كان الشخص المدان بالإعدام قد أعلن التبرع