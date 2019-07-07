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فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

إيران تتجه إلى إقرار التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، على غرار الصين التي استخدمت أعضاء العديد من المدانين بالإعدام لعقود دون إدانة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
الإعدام في إيران
الإعدام في إيران
"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
جاء هذا القرار الذي يشهد اعتراضات كثيرة، بعد أشهر قليلة من تعيين المرشد علي خامنئي رئيسا جديدا لمنصب رئاسة القضاء خلفا لصادق لاريجاني. وتنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم توقيعه من قبل رئيس السلطة القضائية في أواخر شهر يونيو الماضي، على أنه "إذا كان الشخص المدان بالإعدام قد أعلن التبرع
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جواد-ظريف

إيران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بشرط

أعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها. وأضاف ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".
اليورانيوم المخصب

بعد قرار إيران.. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم؟

في 8 مايو الماضي، منحت إيران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة"، مهلة 60 يوما للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، والوصول إلى طريقة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية. واليوم، بعد انتهاء المهلة، أعلنت إيران عن خطط لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستويات المسموح بها بموجب شروط الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% ولما يصل إلى 5%"، ولكن كيف يتم تخصيب اليورانيوم؟
بريكست (2)

هل يهدد الخروج بلا اتفاق بريطانيا بأزمة غذائية؟

أدى حديث مرشحي خلافة تيريزا ماي في بريطانيا عن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مُرضٍ للطرفين، إلى حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن هذا القرار قد يصاحَب بالعديد من الأزمات الاجتماعية. حديث كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، وبالأخص الأول صاحب الفرصة الكبرى في الحصول على رئاسة الحكومة، دق ناقوس خطر لدى الشعب البريطاني حول ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل إلى الأزمات التي قد تلحق بالقرار السياسي الخطير.
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
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خامنئي

بعد حادث الطائرة..العقوبات تطال رأس الدولة الإيرانية

تواصل الإدارة الأمريكية تجديد ضغوطها على إيران من أجل ردعها، من خلال فرض المزيد من العقوبات المتواصلة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأخيرة طالت القيادات الإيرانية وفي مقدمتها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قراراً تنفيذياً يفرض عقوبات جديدة "صارمة" على إيران، استهدفت هذه المرة بشكل مباشر المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتبه، فيما تعد إدارته موجة عقوبات أخرى ضد النظام الإيراني الأسبوع المقبل ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ترامب

ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
روحاني وخامنئي2

وسط صراع على السلطة.. هل تلغي إيران منصب الرئيس؟

صراعات داخلية تشهدها إيران، هذا البلد الذي يختلف النظام الحاكم فيه عن غيره من الأنظمة الحاكمة في دول العالم العربية والغربية. وبعد الاحتجاجات المتواصلة، التي تحولت من تنديد برفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية، إلى مطالبة بإنهاء حكم الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وتحدٍّ مباشر للقائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. تقرير لمعهد سياسات الشرق الأوسط تناول الصراع على السلطة داخل نظام الملالي، حيث كشف عن وجود محاولات لإلغاء منصب الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس الوزراء.
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