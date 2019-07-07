فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

إيران تتجه إلى إقرار التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، على غرار الصين التي استخدمت أعضاء العديد من المدانين بالإعدام لعقود دون إدانة
"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم.
هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
جاء هذا القرار الذي يشهد اعتراضات كثيرة، بعد أشهر قليلة من تعيين المرشد علي خامنئي رئيسا جديدا لمنصب رئاسة القضاء خلفا لصادق لاريجاني.
وتنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم توقيعه من قبل رئيس السلطة القضائية في أواخر شهر يونيو الماضي، على أنه "إذا كان الشخص المدان بالإعدام قد أعلن التبرع
جاء هذا القرار الذي يشهد اعتراضات كثيرة، بعد أشهر قليلة من تعيين المرشد علي خامنئي رئيسا جديدا لمنصب رئاسة القضاء خلفا لصادق لاريجاني.
وتنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم توقيعه من قبل رئيس السلطة القضائية في أواخر شهر يونيو الماضي، على أنه "إذا كان الشخص المدان بالإعدام قد أعلن التبرع بأعضاء جسده سواء كان قبل الإعدام أو بعده من قبل عائلاتهم، ولم يكن هناك مانع طبي ضد التبرع، فيجب على القاضي الجنائي تنفيذ الحكم وفقًا للتعليمات التي يصدرها المساعد القانوني للهيئة القضائية بالتشاور مع وزارة العدل ومنظمة الطب الشرعي التابعة للدولة في غضون 3 أشهر من تاريخ اعتماد هذه اللائحة"، وفقا لـ"إرم نيوز".
هيئات طبية أكدت أن هذا القرار مناف للأخلاق، حيث أشار رئيس الهيئة العلمية للقانون الطبي محمود عباسي أمس، إلى أن التبرع بأعضاء المدانين "أمر غير أخلاقي"، محذرا من تبعاته على تقويض موقع البلاد و"كرامتها السياسية والدولية"، والتأثير على سمعتها الطبية، فضلا عن تأثيره على نمو ظاهرة تجارة وتهريب الأعضاء في إيران.
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إيرج فاضل رئيس جمعية الجراحين في إيران، دعا إلى حذف المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة باستخدام أو التبرع بأعضاء الأشخاص الذين يتم إعدامهم.
ورفض في رسالة بعث بها فاضل إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، قبول استخدام أعضاء الأشخاص المعدومين في جراحة زرع الأعضاء، واصفًا استخدامها بخطوة "حقيرة ومثيرة للقلق".
وقال فاضل "إن استخدام أعضاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي شكل من الأشكال طريقة حقيرة وشائنة، وإن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي مطالب باتخاذ إجراء سريع ومناسب لحذف المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية".
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رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم، أكد أن هذا القانون يعاني من إشكالات أساسية لأسباب منها أن المدانين "أشخاص ليست لديهم الحرية، ولا يمكن التأكد من استقلالية القرار، خصوصا أنه من مدان بالإعدام".
وأكد أن الجهاز القضائي الإيراني فاسد، مضيفا "نعرف أن الجهاز القضائي الإيراني يستخدم الضغوط والتعذيب".
أميري أشار إلى أن "الطريق الأساسي لإثبات الجريمة في القضاء الإيراني هو انتزاع الاعترافات، ومن أجل ذلك في مثل هذا القضاء لا يمكن أن نكون واثقين من أن التبرع بالأعضاء قرار اتخذه المدانون بحرية"، وفقا لما نقلت "الشرق الأوسط".
وكانت الصين قد استخدمت أعضاء العديد من المدانين بالإعدام لعقود دون إدانة، باعتبارها المصدر الرئيسي لجراحة زرع الأعضاء، لكنها أعلنت في عام 2014 تحت الضغط المحلي والعالمي أنها ستوقف تلك العملية، فالصين لديها أعلى عدد من عمليات الإعدام وتليها إيران.
ورغم الإعلان عن تراجع الإعدامات في طهران مقارنة بالسنوات الماضية، فلا تزال إيران بين دول العالم الأكثر تنفيذا للإعدام، خصوصا إعدام القصر، فقد نفذت إيران أكثر من 70% من حالات إعدام الأطفال المدانين على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين.
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ونفذ الجهاز القضائي الإيراني على الأقل 40 حالة إعدام بحق الأطفال المدانين في غضون السنوات الخمس الماضية.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن طهران نفذت منذ بداية العام الحالي 113 حالة إعدام، وأعدمت 273 شخصا في عام 2018، مشيرا إلى أن حالات الإعدام بين عامي 2011 و2016 تخطت أكثر من 500 أو 600 حالة سنويا.