مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

كوت ديفوار

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".

وتابع مدرب منتخب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي: "شهدت البطولة العديد من المفاجآت المدوية، من خروح الكثير من الفرق المرشحة للفوز باللقب، وعلينا التأكد من تجنب ذلك المصير". وواصل كمارا: "يوجد في البطولة فرق تأهلت إلى هذا الدور بعد حصدها 3 نقاط فقط في دور المجموعات، بل هناك فرق جمعت 3 نقاط ووصلت إلى ربع

وتابع مدرب منتخب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي: "شهدت البطولة العديد من المفاجآت المدوية، من خروح الكثير من الفرق المرشحة للفوز باللقب، وعلينا التأكد من تجنب ذلك المصير".



وواصل كمارا: "يوجد في البطولة فرق تأهلت إلى هذا الدور بعد حصدها 3 نقاط فقط في دور المجموعات، بل هناك فرق جمعت 3 نقاط ووصلت إلى ربع النهائي مثل بنين وجنوب إفريقيا".



واختتم: "نحن مستعدون تمامًا لخوض مباراة الغد، فطريق المنافسة على لقب البطولة يبدأ من مباراة مالي غدًا".



يذكر أن 4 منتخبات حجزت مقعدها في ربع النهائي وهي بنين والسنغال ونيجيريا إضافة إلى جنوب إفريقيا، بينما ودعت البطولة من الدور الثاني، 4 فرق هي المغرب ومصر والكاميرون إضافة إلى أوغندا.