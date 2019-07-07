رياضة

مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".
وتابع مدرب منتخب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي: "شهدت البطولة العديد من المفاجآت المدوية، من خروح الكثير من الفرق المرشحة للفوز باللقب، وعلينا التأكد من تجنب ذلك المصير". وواصل كمارا: "يوجد في البطولة فرق تأهلت إلى هذا الدور بعد حصدها 3 نقاط فقط في دور المجموعات، بل هناك فرق جمعت 3 نقاط ووصلت إلى ربع
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المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
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منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
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مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.
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أجيري يأمل في تجنب سيناريو «المعلم» أمام الأولاد

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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قبل موقعة دور الـ16| تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

يضرب المنتخب الوطني موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، إذ كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.
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