رصاصة في القلب.. تفاصيل إعدام محامي شبرا في الشارع
صديق المجني عليه: همام اكتشف سرقة مكتبه بالصدفة وبعد تحرير محضر بالقسم شاهد توقف سيارة اللصوص وحاول السيطرة على المتهمين لكنهم أردوه قتيلا وأصابوا صديقه
تحرير:يونس محمد
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
إطلاق نار
«كان من أجدع الشخصيات وملتزم أخلاقيا ودينيا وعمره ما تأخر على حد لدرجة إنه مات فى موضوع مش بتاعه بعد ما صديقه استغاث به لتعرضه للسرقة فكانت نهايته رصاصة قاتلة في القلب ومات فى ساعتها» بدموع ممزوجة بالحسرة استهل "خالد عبد الظاهر" المحامي، سرد تفاصيل مقتل صديقه محامي شبرا، وإصابة زميله الآخر بطلقة فى الكتف على يد متهمين اثنين من عتاة الإجرام بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب محاولتهما الإمساك بهم وانتظار شرطة النجدة. وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة للمجني عليه.
"شقتي اتسرقت يا همام"
قال خالد عبد الظاهر إن بداية تفاصيل الواقعة المؤلمة تعود للساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى زميله "همام إبراهيم" صاحب مكتب محاماة بشبرا الخيمة، اتصالا من جارته في نفس العمارة، أبلغته فيه بتعرض شقتها للسرقة واستغاثت به وتصادف أنه فى نفس يوم إجازته الأسبوعية
"شقتي اتسرقت يا همام"
قال خالد عبد الظاهر إن بداية تفاصيل الواقعة المؤلمة تعود للساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى زميله "همام إبراهيم" صاحب مكتب محاماة بشبرا الخيمة، اتصالا من جارته في نفس العمارة، أبلغته فيه بتعرض شقتها للسرقة واستغاثت به وتصادف أنه فى نفس يوم إجازته الأسبوعية من المكتب وهو مغلق، وعلى الفور تحرك لمساعدتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتواصل مع رجال مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ولكن كانت المفاجأة عندما ذهب للعمارة، فعند وصوله إلى مكتبه تبين له فتح باب مكتبه هو الآخر وتعرضه للسرقة، وبالمعاينة الأولية له تبينت سرقة جهاز اللاب توب الشخصي وعدد من محتويات المكتب المختلفة.
واستكمل عبد الظاهر: «اتصل على الفور همام بصديقه المحامي محمد زعتر، وأبلغه بالواقعة وطلب منه الحضور على الفور للوقوف بجانبه فى تلك الكارثة، وبالفعل جاء إليه وتم الاتصال بقسم الشرطة وجاء ضباط المباحث وتم تحرير المحضر اللازم، وعقب ذلك توجه همام وزعتر إلى قسم أول شبرا الخيمة وتم تحرير المحضر، بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة وتبين أن المتهمين استخدموا سيارة ملاكي وأظهرت الكاميرات أرقام السيارة بوضوح وتم إرفاق كل ذلك بالمحضر الرسمي».
وتابع: «في أثناء عودتهما من القسم وبالتحديد فى منطقة إبراهيم بيه، وكانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة صباح أمس السبت، قال زعتر لزميله همام (اقف يا همام، شايف تقريبا دى العربية اللى سرقتنا، اقف بسرعة طلع صورتها من كاميرات المراقبة علشان نتأكد)، وبالفعل كانت هى السيارة وبداخلها أحد المتهمين، وبالاقتراب منها حاول الصديقان السيطرة على قائد السيارة وهو كان بداخلها، وكان رده عليهما (أيوه إحنا اللى سرقنا المكتب والشقة والعربية دى بتاعة عم محمد وإنتم عارفين ممكن يعمل فيكم إيه)».
وهنا أخرج همام هاتفه المحمول وطلب شرطة النجدة وأخبرهم بتحفظه على المتهم ومكان توقفه، ولكن فى نفس التوقيت تمكن المتهم من الهرب من السيارة وتركها وكان بداخلها المسروقات، وفى ذلك الوقت كان زعتر وهمام فى انتظار شرطة النجدة ولكنهما فوجئا بعودة المتهم وكان برفقته شخص آخر وكانا يحملان أسلحة، حيث أشهر الأول "طبنجة" والآخر "فرد خرطوش" وقالا بصوت مرتفع: "لو متحركتوش دلوقتي من قدام العربية هتموتوا إنتم الاثنين"، فحاول زعتر السيطرة على أحدهما ولكن خرجت الطلقة فى قلبه مباشرة ومات على الفور، أما همام فأطلق عليه النار وأصيب بطلقة فى كتفه.
واختتم صديق القتيل حديثه لـ"التحرير": "حق زعتر أكيد بإذن الله هيجي وإحنا عرفنا إن الشرطة قبضت على المتهمين بس نفسنا نعرف ليه عملوا ده كله؟ إيه الدافع؟ وأكيد مش صدفة. ربنا يرحمك يا صاحبي".
اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى همام إبراهيم، محام، تعرض لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال بزميله محمد زعتر، محام، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك، وفي أثناء سيرهما شاهدا السيارة التي تمت بها واقعة سرقة مكتبه.
وقام المحاميان بالتحفظ على السيارة ووجدا بها المسروقات، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئا بعدها بقيام اثنين بإطلاق وابل من الطلقات النارية عليهما، ما أصاب المجنى عليه بطلقة بالقلب توفي على أثرها.