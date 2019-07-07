رصاصة في القلب.. تفاصيل إعدام محامي شبرا في الشارع

صديق المجني عليه: همام اكتشف سرقة مكتبه بالصدفة وبعد تحرير محضر بالقسم شاهد توقف سيارة اللصوص وحاول السيطرة على المتهمين لكنهم أردوه قتيلا وأصابوا صديقه

تحرير:يونس محمد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

إطلاق نار

«كان من أجدع الشخصيات وملتزم أخلاقيا ودينيا وعمره ما تأخر على حد لدرجة إنه مات فى موضوع مش بتاعه بعد ما صديقه استغاث به لتعرضه للسرقة فكانت نهايته رصاصة قاتلة في القلب ومات فى ساعتها» بدموع ممزوجة بالحسرة استهل "خالد عبد الظاهر" المحامي، سرد تفاصيل مقتل صديقه محامي شبرا، وإصابة زميله الآخر بطلقة فى الكتف على يد متهمين اثنين من عتاة الإجرام بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب محاولتهما الإمساك بهم وانتظار شرطة النجدة. وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة للمجني عليه.

"شقتي اتسرقت يا همام" قال خالد عبد الظاهر إن بداية تفاصيل الواقعة المؤلمة تعود للساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى زميله "همام إبراهيم" صاحب مكتب محاماة بشبرا الخيمة، اتصالا من جارته في نفس العمارة، أبلغته فيه بتعرض شقتها للسرقة واستغاثت به وتصادف أنه فى نفس يوم إجازته الأسبوعية