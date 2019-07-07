رياضة

منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
ووجه المنتخب الوطني لكرة القدم صدمة قوية للجماهير المصرية، بعدما ودع منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بالخسارة من نظيره جنوب إفريقيا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وعلى خلفية سقوط الفراعنة
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مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
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مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".
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مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.
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مصدر بالجبلاية: استقالات أعضاء اتحاد الكرة باطلة

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة القانونية في اتحاد الكرة، أن الاستقالات التي أعلنها مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يجب أن تقدم إلى اللجنة الأوليمبية بقيادة المهندس هشام حطب، وليس إلى وزير الرياضة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن تقديم الاستقالات إلى وزير الرياضة يجعلها باطلة، لأن اللوائح تنص على تقديمها للجنة الأوليمبية باعتبارها الجهة المسئولة عن الاتحادات الرياضية، وأعلن أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
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تفاصيل حديث أجيري مع لاعبي الفراعنة بعد وداع الكان

علم «التحرير» تفاصيل حديث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع اللاعبين، عقب مباراة حنوب إفريقيا، التي أُقيمت أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، قال أجيري للاعبين: «أنا المسؤول عما حدث وأنا المخطئ.. أنتم أقوياء ولاعبون مميزون.. شكرًا لكم». وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
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قانونيا.. حل اتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضائه

شهدت الساعات القليلة الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة، عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، إذ قدم 9 أعضاء استقالتهم من مجلس إدارة الجبلاية، ليتم حل مجلس الجبلاية، خاصة أن النصاب القانوني ينص على أنه في حالة تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، يتم حل المجلس قانونيا.
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تفاصيل مغادرة صلاح معسكر المنتخب من أجل مقابلة راموس

في الوقت الذي يشهد اتحاد الكرة حالة من التخبط، بعد الخروج المهين والمفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، والخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، وأعقبها تقديم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، وتبعه في الاستقالة جميع أعضاء مجلس الجبلاية، سرّب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم معلومة بأن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، غادر بالفعل معسكر الفراعنة، منذ يومين للسفر إلى الغردقة.
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