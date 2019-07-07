منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

منتخب مصر

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.

ووجه المنتخب الوطني لكرة القدم صدمة قوية للجماهير المصرية، بعدما ودع منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بالخسارة من نظيره جنوب إفريقيا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وعلى خلفية سقوط الفراعنة

ووجه المنتخب الوطني لكرة القدم صدمة قوية للجماهير المصرية، بعدما ودع منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بالخسارة من نظيره جنوب إفريقيا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.



وعلى خلفية سقوط الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، وتوديع البطولة من دور الـ16، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالة رسمية، وتبعه في الاستقالة كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي"، ثم محمد أبو الوفا، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.



