لن ترى عجلاتها.. إمكانيات سيارة BMW الخارقة الجديدة

استطاعت الشركة الألمانية العملاقة تطوير سيارة جديدة على مستوى الإمكانيات الفنية والشكل الخارجي، وذلك عن طريق مجموعة كبيرة من التقنيات التي لم تظهر من قبل
تراهن شركة BMW الألمانية العملاقة باستمرار على العديد من الإمكانيات الفنية الكبيرة، وهو الأمر الذي تواصله في مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100"، الذي يمثل رؤية الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات في الأسواق العالمية.
وفي مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100" الذي تقدمه الشركة الألمانية العملاقة، راهنت "BMW" على قدرات فنية خارقة لم تظهر على مستوى الأسواق العالمية، وذلك في إطار سعيها للكشف عن الشكل العام لصناعتها المستقبلية بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من المميزات التي تراهن عليها الشركة الألمانية بقوة في مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100".
التصميم الهندسي
تعد هذه السيارة قطعة فنية ثمينة، فهي تبدو أنيقة وحادة، وهي تعبر عن سيارات السباق التي يمكن أن
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من المميزات التي تراهن عليها الشركة الألمانية بقوة في مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100".
التصميم الهندسي
تعد هذه السيارة قطعة فنية ثمينة، فهي تبدو أنيقة وحادة، وهي تعبر عن سيارات السباق التي يمكن أن يمتلكها البشر في المستقبل، وهي بمنزلة رسالة تعبر عن ما تنوي الشركة البافارية العملاقة اتباعه على مدى 100 عام مقبلة في صناعة السيارات الجديدة، وبالأخص تلك التي تنتمي إلى الموديلات الرياضية الخارقة.
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العجلات المحصنة
ربما كانت هذه الميزة هي الأهم بين التقنيات التي تراهن عليها الشركة الألمانية بشكل عام، حيث يحمي التصميم الديناميكي العجلات بشكل كامل، وإن كان ذلك قد يمثل صعوبات كبيرة إذا أراد صاحب السيارة تغيير الإطارات، وهو ما يعني أن الشركة الألمانية سيكون عليها تطوير العديد من الأمور الفنية الخاصة بالشكل الخارجي، ما يحمل مزيدا من المرونة في التعديل أو استبدال الإطارات.
أبواب تعمل باللمس
يكفي اللمس أو تحريك الأيدي على الهيكل الخارجي لأبواب السيارة Vision next 100، وهو ما سيتبعه فتح تلقائي بشكل يمزج بين العمودي والأفقي.
وتمثل تلك التقنية تحديثا لأساس تكنولوجي موجود فعليا في عدد من السيارات الألمانية بالأسواق العالمية، وتحديدًا تلك التي تصدرها شركة أودي في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
عجلة قيادة جديدة
قدمت BMW في سيارتها Vision next 100، عجلة قيادة مغايرة لأي نمط عُرف في صناعة السيارات بشكل عام، فهذا المفهوم الاختباري قادر على السير بشكل آلي دون توجيه من السائق، كما أنه يسمح لها بالقيادة إن أراد.
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وعلى مستوى الشكل، فإن عجلة القيادة في سيارة Vision next 100، تمثل النموذج المستقبلي الذي قد تراهن عليه الشركة الألمانية في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب، وبالأخص في الموديلات الرياضية.
ذاتية القيادة
لم تكتفِ السيارة بالاعتماد على أنظمة القيادة الآلية، التي لا تزال تمثل معضلة كبيرة للعديد من المصنعين حول العالم، ولكنها أيضًا لجأت إلى دعم تلك الأنظمة بمجموعة من التقنيات التي قد تساعد في التواصل مع السيارات الأخرى، أبرزها الأضواء الخارجية التي تبعث برسائل واضحة وصريحة بأن السيارة تحت قيادة آلية.
الواجهة الزجاجية
تمثل الواجهة الزجاجية لسيارة Vision next 100 شاشة كمبيوتر كاملة، حيث بإمكانها تقديم المعلومات الكاملة للسائق بشكل فوري في أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يمثل أحد أهم عوامل الأمان التي يمكن الرهان عليها بشكل رئيسي في العديد من الإصدارات الجديدة للشركة.
وبشكل عام، تمتلك العديد من السيارات نظام التفاعل الأمامي عبر الواجهة الزجاجية، إلا أن BMW طورت هذه النماذج لتصبح أكثر قدرة على تحذير السائق باستخدام المؤثرات الضوئية وغيرها من الأمور للفت الانتباه.