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لن ترى عجلاتها.. إمكانيات سيارة BMW الخارقة الجديدة

استطاعت الشركة الألمانية العملاقة تطوير سيارة جديدة على مستوى الإمكانيات الفنية والشكل الخارجي، وذلك عن طريق مجموعة كبيرة من التقنيات التي لم تظهر من قبل
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
Vision next 100
Vision next 100
تراهن شركة BMW الألمانية العملاقة باستمرار على العديد من الإمكانيات الفنية الكبيرة، وهو الأمر الذي تواصله في مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100"، الذي يمثل رؤية الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات في الأسواق العالمية. وفي مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100" الذي تقدمه الشركة الألمانية العملاقة، راهنت "BMW" على قدرات فنية خارقة لم تظهر على مستوى الأسواق العالمية، وذلك في إطار سعيها للكشف عن الشكل العام لصناعتها المستقبلية بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من المميزات التي تراهن عليها الشركة الألمانية بقوة في مفهومها الاختباري الجديد "Vision next 100".   التصميم الهندسي تعد هذه السيارة قطعة فنية ثمينة، فهي تبدو أنيقة وحادة، وهي تعبر عن سيارات السباق التي يمكن أن
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