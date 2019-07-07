وزير البترول: خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

طارق الملا وزير البترول

كشف طارق الملا وزير البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأشار الملا إلى أنه تم الشروع في وضع خطة استراتيجية بمساعدة كبرى بيوت الخبرة العالمية، وتم التوافق على خارطة طريق لتحقيق المنشود من الثروة المعدنية للبلاد، من خلال عدة محاور منها الإصلاح التشريعي من خلال القانون المعروض لتسهيل فرص الاستثمار في الثروة المعدنية وغيرها من التسهيلات على المستثمر، وأيضا