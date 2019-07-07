رياضة

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

تحرير:محمد مصباح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
المدير الفني لمنتخب غانا
المدير الفني لمنتخب غانا
أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
وأضاف: "إننا نحفز لاعبينا من مباراة لأخرى حتى يعطوا أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر، ونحاول أن نقنعهم بأن يؤدوا بشكل أفضل مما سبق". وأشار إلى أنه قد فوجئ بحضور رئيس دولة غانا في اللقاءات السابقة بأرض الملعب، وهو الأمر الذي حفز جميع لاعبينا، وسوف نسعى للصعود التالي على حساب تونس. وأوضح أن منتخب
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منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
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مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".
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مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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أبياه: حققنا هدفنا.. وموازين القوي تغيرت في إفريقيا

أبدى كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه النجوم السوداء على منتخب غينيا بهدفين دون رد. وقال أبياه في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الرياضي: «أعتقد أن موازين القوى في قارة إفريقيا تغيرت تماماَ عما كانت عليه من قبل، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة، في مشوار البطولة، كل المنتخبات تبحث عن الفوز من أجل التأهل والوصول الى أبعد نقطة في البطولة».
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استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
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استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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