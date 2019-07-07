مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

تحرير:محمد مصباح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

المدير الفني لمنتخب غانا

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».

وأضاف: "إننا نحفز لاعبينا من مباراة لأخرى حتى يعطوا أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر، ونحاول أن نقنعهم بأن يؤدوا بشكل أفضل مما سبق". وأشار إلى أنه قد فوجئ بحضور رئيس دولة غانا في اللقاءات السابقة بأرض الملعب، وهو الأمر الذي حفز جميع لاعبينا، وسوف نسعى للصعود التالي على حساب تونس. وأوضح أن منتخب

وأضاف: "إننا نحفز لاعبينا من مباراة لأخرى حتى يعطوا أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر، ونحاول أن نقنعهم بأن يؤدوا بشكل أفضل مما سبق".



وأشار إلى أنه قد فوجئ بحضور رئيس دولة غانا في اللقاءات السابقة بأرض الملعب، وهو الأمر الذي حفز جميع لاعبينا، وسوف نسعى للصعود التالي على حساب تونس.



وأوضح أن منتخب تونس قوي للغاية ونحن نحترم كل منافسينا ولا ننظر لتاريخ لقاءاتنا السابقة من قبل وقد وضعنا الخطة المناسبة لهم للفوز عليهم.



وشدد المدير الفني لمنتخب غانا على أنه جاهز لأي مفاجآت خلال سير أحداث اللقاء أمام تونس من حيث الإصابات والإيقافات، وأنه كان حريصا على مشاركة كل اللاعبين خلال التدريبات لمواجهة أي أزمة طارئة قد تحدث، مؤكدا أن طموحه الشخصي يتمثل في حصد اللقب القاري والرجوع لغانا حاملا الكأس وسوف يحاول بكل الطرق الوصول إلى هذا الهدف.