رغم سعرها الغالي.. هذه السيارات ذات محركات ضعيفة

على الرغم من الإمكانيات التي تتمتع بها مثل تلك الموديلات من السيارات، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يمنع امتلاكها لمحركات ضعيفة

تحرير:محمود نبيل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

لينكولن

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة التي تميز تلك الموديلات عن غيرها من السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض الشركات قد تتغاضى عن القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وذلك رغم الأسعار العالية التي تكون عليها تلك الموديلات. وبشكل عام، ترتبط الأسعار المرتفعة للسيارات بالإمكانيات الضخمة التي من الممكن أن تتمتع بها على المستوى الفني، لا سيما أن الجمهور يعتقد أن الأسعار المرتفعة تخفي وراءها العديد من القدرات الفنية الفاخرة التي تليق بحجم الشركات المنتجة لتلك السيارات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الاسواق العالمية عددا من الموديلات التي رغم سعرها المرتفع لم تمتلك محركا ذا قوة حصانية كبيرة. لينكولن نفيجاتور على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها السيارة على مستوى رفاهية القيادة والإمكانيات الفنية العالية المخصصة لراحة