رغم سعرها الغالي.. هذه السيارات ذات محركات ضعيفة

على الرغم من الإمكانيات التي تتمتع بها مثل تلك الموديلات من السيارات، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يمنع امتلاكها لمحركات ضعيفة
تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة التي تميز تلك الموديلات عن غيرها من السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض الشركات قد تتغاضى عن القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وذلك رغم الأسعار العالية التي تكون عليها تلك الموديلات.
وبشكل عام، ترتبط الأسعار المرتفعة للسيارات بالإمكانيات الضخمة التي من الممكن أن تتمتع بها على المستوى الفني، لا سيما أن الجمهور يعتقد أن الأسعار المرتفعة تخفي وراءها العديد من القدرات الفنية الفاخرة التي تليق بحجم الشركات المنتجة لتلك السيارات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الاسواق العالمية عددا من الموديلات التي رغم سعرها المرتفع لم تمتلك محركا ذا قوة حصانية كبيرة.
لينكولن نفيجاتور
على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها السيارة على مستوى رفاهية القيادة والإمكانيات الفنية العالية المخصصة لراحة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الاسواق العالمية عددا من الموديلات التي رغم سعرها المرتفع لم تمتلك محركا ذا قوة حصانية كبيرة.
لينكولن نفيجاتور
على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها السيارة على مستوى رفاهية القيادة والإمكانيات الفنية العالية المخصصة لراحة الركاب، إلا أن محرك نفيجاتور لا يتمتع بقوة أكبر من 450 حصانا، وهو الأمر الذي قد لا يتناسب من الناحية الجماهيرية مع سعر السيارة الذي يصل إلى 100 ألف دولار في الأسواق العالمية، وهو سعر يعطي للجمهور انطباعا بأنهم أمام موديل قوي من حيث القدرات الفنية أو الإمكانيات الفاخرة على حد سواء.
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مرسيدس الفئة A
على الرغم من كونها لا تعد من الموديلات التي تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات، إلا أنها تبقى من أغلى السيارات في الأسواق العالمية بين فئتها، ولكن هذا السعر الكبير يقترن بمحرك ذي قوة حصانية تصل إلى 180 وحدة فقط، وهو الأمر الذي قد لا يليق باسم شركة مرسيدس العملاقة الألمانية أو حتى إمكانياتها الفنية كواحدة من الموديلات الفاخرة بالأساس في الأسواق العالمية، ولذلك فإن قدرات المحرك قد لا تضاهي أسعارها المرتفعة.
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أودي A4
تسير على نهج سيارة مرسيدس المذكورة، فهي واحدة من أهم الموديلات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، وهي من بين أهم الرهانات الرئيسية للشركة الألمانية العملاقة المتخصصة في السيارات الفاخرة، وعلى الرغم من سعرها المرتفع للغاية في العديد من الأسواق العالمية، فإن محركها يتمتع بقوة حصانية بسيطرة تصل إلى 1890 وحدة فقط، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الإمكانيات التي من المفترض أن تكون عليها السيارة على المستوى الفني.
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لامبورجيني جالبا
كانت واحدة من أهم السيارات الرياضية الفاخرة التي تم إصدارها بواسطة الشركة الإيطالية العملاقة، وهو ما جعل سعرها يبدو مرتفعًا بشكل واضح في عدد من الأسواق العالمية، إلا أن ذلك لم يكن مصحوبًا بإمكانيات ضخمة على مستوى المحرك والقدرات الفنية، فالسيارة التي تنتمي للموديلات الرياضية الإيطالية المعروفة كانت بقوة 250 حصانا فقط، وهو الأمر الذي يجعلها من بين أقل الموديلات التي أنتجتها الشركة الإيطالية على مستوى قوة المحرك.
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رولز رويس
على الرغم من أنها تنتمي لسيارات الشركة الشهيرة والتي تُعرف باعتمادها على محركات قادرة على تشغيل الطائرات، فإن البعض قد يتعجب من اعتماد الشركة على سيارة ذات قوة حصانية 15 وحدة فقط، وهو ما لا يليق بإمكانياتها الفنية التي عودت الجمهور عليها بشكل رئيسي على مدى عقود طويلة.
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ويعني ذلك أن السيارة تعد من أضعف إنتاجات شركة رولز رويس المعروفة بقوة إصداراتها في الأسواق العالمية المختلفة بشكل رئيسي.