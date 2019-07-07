التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

وزير التموين علي المصيلحي

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.

وذكر المصيلحي أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش دون أية زيادة، حيث ستتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بذات الأسعار دون زيادة.وأضاف أن ضبط الأسعار يتم من خلال إتاحة السلع وليس التسعيرة الجبرية،