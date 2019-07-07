هاني شاكر يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

هاني شاكر

تقدم رسميًا الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي للمهن الموسيقية، بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، وذلك بعدما أعلنت النقابة عن فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من اليوم الأحد، 7 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من يوم السبت 13 يوليو، وحتى يوم الإثنين 15 يوليو.

أما باب الطعون فيبدأ من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية يوم السبت 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات في 30 يوليو، والإعادة في السادس من شهر أغسطس. وقال هاني شاكر إن مسؤولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية