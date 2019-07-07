قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»
أوضحت المحكمة أن المتهم الأول «علاء معوض» صوفي الطريقة، أزهري الوظيفة، شيعي المذهب، أحب المال حبا جما فراح يقتفي أثره بين عثرات الطريق وظلمات المصير
تحرير:تهامى البندارى
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
رئيس المحكمة
قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
قال رئيس المحكمة إن "الخيانة عار يلاحق صاحبها أينما حل وارتحل، فلا حياة بلا وطن فالحياة والوطن شجيتان مترابطتان، تمثلان امتزاج الإنسان بأرضه، بطينه وترابه، بغناه وفقره، بل بظلمه وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، هو أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو، ومهما قسا عليك فلا مفر منه".
أكمل المستشار «شيرين
قال رئيس المحكمة إن "الخيانة عار يلاحق صاحبها أينما حل وارتحل، فلا حياة بلا وطن فالحياة والوطن شجيتان مترابطتان، تمثلان امتزاج الإنسان بأرضه، بطينه وترابه، بغناه وفقره، بل بظلمه وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، هو أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو، ومهما قسا عليك فلا مفر منه".
أكمل المستشار «شيرين فهمي» موضحا أن للوطن حبا يلج في باطن القلب ويلج في خبايا الذاكرة، وله رائحة لا يشمها إلا المحبون له والعاشقون لترابه، والوطن يظل بنيله الخالد ونخيله المتطاول عزا ومهابة، يظل برمله وثراه بقادته ورجاله بأطفاله وشيوخه وبحره وبرده، متكأً للطمأنينة فهو الأب الحاني الكبير، الذى يمنحنا العطاء بلا حدود، نقسو عليه فيحنو علينا، نأخذ منه فيعطينا ونعصاه أحيانا فيبرّنا، ومن ثم فإننا لن نستطيع إلا أن نزداد حبا له وبرا به، وعلى الرغم من أن حب الوطن فرض ويجب بذل كل غال ونفيس في سبيله فإن هناك من يرضون لأنفسهم خيانة الوطن بثمن بخس ويبيعونه دون خجل.
وعقّب القاضي قائلا: "الخيانة جريمة بشعة في أسفل الدركات، بل هى عملية انحدار وانحطاط دون الخط الأدنى للانتماء والإخلاص، عار يلاحق صاحبها أينما حل وارتحل، كيف سيعيش بهذا العار الذى سيلاحقه طوال حياته وتضيق عليه الأرض بما رحبت؟! يقول أين المفر ومتى الخلاص فيجيبه صوت الحق: وهل للخيانة من خلاص! لقد وقع عليك القول أيها الخائن فلا مفر، فمصير الخونة إلى زوال وعاقبة الخيانة إثم وعار تنوء من حمله الجبال، فأنّى لمن باع ضميره ووجدانه وأدار ظهره للوطن من أجل حفنة من المال، غافل كيف سيحيا بهذا العار الذي سوف يلاحقه طوال حياته وحتى بعد مماته؟!".
وشرحت المحكمة موضحة أن المتهم الأول علاء معوض، صوفي الطريقة، أزهري الوظيفة، شيعي المذهب، أحب المال حبا جما فراح يقتفي أثره بين عثرات الطريق وظلمات المصير فأغمض عينيه وصَم أذنيه عن عبارات تُليت فكل ما يتمناه هو أن يحقق مبتغاه، ووجد ضالته في أصحاب المذهب الشيعي الذين يغدقون بالمال الوفير على مذهبهم أو يسهم في نشره في الدول السنية خاصة في مصر التي لها أهميتها في المنطقة العربية سياسيا وعسكريا ودينيا وتأثيرها فى الدول المحيطة بها إذا ما اعتنقت المذهب الشيعي، المتهم راح يقلب كتب الأحاديث والتفاسير لإثبات صحة المذهب الشيعي بأسانيد سنية لتكون مقبولة لدى المصريين وظل كذلك حتى اعتنق المذهب الشيعي الإثني عشري، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والتحق ببرنامج "البال توك" على شبكة الإنترنت، وتخير إحدى غرف المحادثات التي تحمل طابعا شيعيا، وجميع من فيها ينتمون إلى هذا المذهب، وتحاور معهم واختار لنفسه اسم "أسد"، وصال وجال، وتاجر في أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتعرف على كثير ممن يعتنقون هذا المذهب بدول متعددة، حتى ساقه مصيره إلى المتهمة الرابعة -أجنبية الجنسية- "حميدة الأنصاري"، التي تواصل معها وأبدى لها قناعته بالمذهب الشيعي، ودفاعه عن المعتقدات الدينية للمذهب، وسعى إليها عارضا شراءه في سوق الخيانة.
وتابعت المحكمة: "المتهمة الرابعة دعت المتهم الأول إلى دولتها فقبل دعوتها وسافر إليها، واستقبلته حميدة بمسكنها، وعرفته بالمتهم الثالث محمد حسن ذكاري، وكريمي محسن (الخامس)، وشفيعي حسين (السادس)، واتفق معهم على العمل لصالح دولتهم الأجنبية، وخدمة مشروعاتها لنشر التشيّع في مصر، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وأبدى استعداده صراحةً للعمل معهم، فطلبوا منه تكثيف كتاباته التي تتناول الفكر الشيعي، وتوزيع جزء منها بالمجان في قصور الثقافة ومكتبات المساجد، وجامعات الأزهر، ومشايخ الطرق الصوفية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح دولتهم، مقابل مبالغ مالية بزعم الإنفاق على طباعة الكتب، وبلغ إجمالي ما أخذه سبعين ألف دولار أمريكي".
واستكملت: «تحقق سعي المتهم الأول وتخابره مع دولة أجنبية، بأن باشر أعمالا وأنشطة إيجابية واتجه بها إلى تلك الدولة، لأداء ما اتفقوا عليه، والتي كان من شأنها إرضاء الجهة الأجنبية وخدمة مشروعاتها، فقام بتسفير ستة وفود من المصريين إليها، وأدرجت المتهمة الرابعة اسمه في قوائم دعوات المؤتمرات، فسافر إليها أربع مرات، وقام بطباعة عدة كتب جميعها تدعو للتشيع بشكل يمكن المصريين من تقبل هذا الفكر، وقام بإنشاء مركز لنشر المذهب الشيعي والاستبصار في مصر، سماه (مركز رحمة للعالمين) لعقد ندوات ومؤتمرات تضم المؤيدين لهذا الفكر».
تقول المحكمة: «فأعد المتهم تقريرا عن القوات المسلحة المصرية يتضمن عرضا للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وهيكلها التنظيمي، وتسليحها وإمكانياتها وقدرات أفرعها الرئيسية، البحرية والبرية والدفاع الجوي، وتقارير عن تطورات الأوضاع الداخلية وحركة المحافظين الجديدة والتعديلات الوزارية وأنشطة وتحركات رئيس الجمهورية، وأعد تقريرا عن القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2015، وأعد تقارير عن الأوضاع الداخلية للبلاد شاملة مشروعات القوات المسلحة الخدمية، وإحصائيات بأعداد القتلى في صفوف جماعة الإخوان، والشهداء من قوات الشرطة منذ فض اعتصام رابعة، وأعد تقريرا عن العلاقات المصرية الإسرائيلية والأمريكية».