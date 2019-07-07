قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»

أوضحت المحكمة أن المتهم الأول «علاء معوض» صوفي الطريقة، أزهري الوظيفة، شيعي المذهب، أحب المال حبا جما فراح يقتفي أثره بين عثرات الطريق وظلمات المصير

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

رئيس المحكمة

قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.

قال رئيس المحكمة إن "الخيانة عار يلاحق صاحبها أينما حل وارتحل، فلا حياة بلا وطن فالحياة والوطن شجيتان مترابطتان، تمثلان امتزاج الإنسان بأرضه، بطينه وترابه، بغناه وفقره، بل بظلمه وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، هو أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو، ومهما قسا عليك فلا مفر منه". أكمل المستشار «شيرين