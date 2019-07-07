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التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
وأوضح عبد الموجود، أن الإجراءات تتم من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية، والتي تتولى التنسيق مع القنصلية السعودية، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات خلال الفترة المقبلة، وفقا لمواعيد سفر الأفواج، والتي من المقرر سفر أولها يوم 23 يوليو، لـ700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظتي الجيزة
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

وزير البترول: خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030

كشف طارق الملا وزير البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
الحج

تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
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