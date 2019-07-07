التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

حجاج - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.

وأوضح عبد الموجود، أن الإجراءات تتم من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية، والتي تتولى التنسيق مع القنصلية السعودية، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات خلال الفترة المقبلة، وفقا لمواعيد سفر الأفواج، والتي من المقرر سفر أولها يوم 23 يوليو، لـ700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظتي الجيزة