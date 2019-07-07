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إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
موقف ميكروباصات - صورة أرشيفية
موقف ميكروباصات - صورة أرشيفية
رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
وأكد عبد العال على التزام جميع السائقين لسيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلى بالقاهرة بالتعريفة المقررةـ والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم جميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، والتي تعمل بشكل طبيعي ولا
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النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق مبدئيا على تقرير جهات الدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مُقدمة من النواب "محمد سليم، وأيمن أبو العلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد"، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته، والذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يُقر تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك اليوم بعد استعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
على عبد العال (4)

عبدالعال يمازح الملا: أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان

مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الدكتور طارق الملا وزير البترول، قائلا: "أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان. جاء ذلك عقب الموافقة على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تُلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذلك الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويُسهم بفعالية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

خبراء: "حماية البيانات" ضرورة لمواجهة مروجي الشائعات

أصبحت قضية اختراق الصفحات الشخصية والتلاعب بالبيانات الخاصة وتناقل الشائعات بمثابة كارثة تهدد الكثير من المواطنين لاسيما مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما دعا الكثير من نواب البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة للتنبيه بمخاطر تلك القضية ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن اختراق السوشيال ميديا وتطبيقات الهاتف، والتأكيد على أهمية تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية. "التحرير" استطلعت آراء عدد من المتخصصين في تلك القضية للتعرف على أضرارها والآثار الناجمة عنها ومخاطر استخدامها وكيفية استغلالها من قبل بعض الدول المعادية لمصر.
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انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.
الصادق-المهدى (3)

بسبب الانقلاب.. «الصادق المهدي» أمام نيابة السودان

استمعت النيابة السودانية، اليوم السبت، إلى أقوال زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة تتعلق بـ«الانقلاب العسكري» عام 1989. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بأبو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية تقويض النظام الدستوري بسبب انقلاب البشير عام 1989، مضيفًا أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط.
محمد-مـرسى (4)

عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.
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