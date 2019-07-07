إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

موقف ميكروباصات - صورة أرشيفية

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.

وأكد عبد العال على التزام جميع السائقين لسيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلى بالقاهرة بالتعريفة المقررةـ والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم جميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، والتي تعمل بشكل طبيعي ولا