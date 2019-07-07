خلال 70 يوما.. كيف يتم تحنيط الموتى أيام الفراعنة؟

أن يضع المصريون القدماء موتاهم في حفر ضحلة في الصحراء؛ لأن الرمل الجاف الحار يزيل الرطوبة من الجسم الميت، ومع ذلك، اكتشف المصريون عند وضع الجثة في تابوت أنها لن تُحفظ
فكر المصريون القدماء في التحنيط لإيمانهم بفكرة الخلود والحياة بعد الموت، لذا بنوا الأهرامات والمقابر للحفاظ على جثث الموتى أيضا.
في البداية كان المصريون القدماء يضعون موتاهم في حفر ضحلة في الصحراء، لأن الرمل الجاف الحار يزيل الرطوبة من الجسم الميت ويجعلها مومياء طبيعية، ومع ذلك، اكتشف المصريون أنه إذا تم وضع الجثة لأول مرة في تابوت، فلن يتم حفظها.
ومن أجل ضمان الحفاظ على الجسم، بدأ المصريون القدماء في استخدام عملية التحنيط، من خلال وضع بعض المواد على الجسم ثم لفه في شرائط رقيقة من الكتان.
كانت أول مومياء تم اكتشافها في متحف لندن تنتمي إلى الأسرة الخامسة، لكن هذا المتحف تعرض للتدمير عام 1941، وبعد ذلك تم اكتشاف العديد منها في الفيوم، واتضح أنها كانت محفوظه بطريقه متقنة.
واستغرقت عملية التحنيط نحو 70 يومًا وشملت الخطوات التالية:
1- تم غسل الجسم.
2- قام المصريون القدماء بقطع على الجانب
كانت أول مومياء تم اكتشافها في متحف لندن تنتمي إلى الأسرة الخامسة، لكن هذا المتحف تعرض للتدمير عام 1941، وبعد ذلك تم اكتشاف العديد منها في الفيوم، واتضح أنها كانت محفوظه بطريقه متقنة.
واستغرقت عملية التحنيط نحو 70 يومًا وشملت الخطوات التالية:
1- تم غسل الجسم.
2- قام المصريون القدماء بقطع على الجانب الأيسر من البطن، كما تمت إزالة الأمعاء والكبد والرئتين والمعدة، وتركوا القلب؛ لأنهم دائما اعتقدوا أنه مركز العاطفة والذكاء في الجسم لاستخدامه في الحياة القادمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع History on the Net.
3- تم استخدام أداة تشبه الخطافات لإزالة المخ عن طريق الأنف، حيث لم يكن المخ مهما وتم إلقاؤه.
4- كان الجسم والأعضاء الداخلية معبأة بالنطرون -معدن طبيعي يتكون من مزيج من ملح كربونات الصوديوم مع بيكربونات الصوديوم- لمدة أربعين يومًا لإزالة جميع الرطوبة.
5- ظهرت الأعضاء المجففة ملفوفة في الكتان ووضعت في عبوات كانوبية، كما تم تشكيل غطاء كل جرة لتمثيل أحد أبناء حورس الأربعة كالتالي:
إمستي الذي كان لديه رأس إنسان والوصي على الكبد.
حابي الذي كان لديه رأس يشبه القرد والوصي على الرئتين.
قبح سنوف الذي كان له رأس صقر والوصي على الأمعاء.
دواموتف الذي كان لديه رأس ابن آوى -حيوان ينتمي لعائلة الكلبيات- وهو الوصي على المعدة.
6- تم تنظيف الجسم وفرك الجلد المجفف بالزيت.
7- كانت الجثة ممتلئة بالنشارة وقطع القماش والجروح المفتوحة تم إغلاقها بالشمع.
8- كان الجسم ملفوفًا بضمادات الكتان، حيث تم استخدام نحو 20 طبقة، واستغرق هذا من 15 إلى 20 يومًا.
9- تم وضع قناع الموت على الضمادات.
10- وضع المصريون القدماء الجثة في كفن ثم تثبيتها بشرائط الكتان.
11- وُضعت الجثة في صندوق مومياء مزين أو تابوت.
من خلال هذه العملية دُفنت المومياوات في قبورها، ويواصل علماء الآثار العثور عليها في مواقع التنقيب في جميع أنحاء المستوطنات المصرية القديمة.
كان هناك تساؤل حول سر كسر أنوف التماثيل المصرية القديمة، وأوضح باحث في التاريخ أن المنحوتات عبارة عن «وعاء» يجسدون فيه روح الشخص الذي يمثلونه، ومن خلال تحطيم جزء من التمثال، اعتقد المخربون الذين يسرقون القبور أن بإمكانهم "إلغاء التعويذة" التي يضعها الفراعنة.
وقال إدوارد بليبيرج، الباحث في تاريخ مصر القديمة: «الجزء التالف من الجسم لم يعد قادرا على أداء وظيفته، لذا فمن خلال تدمير الأنف، يفقد التمثال قدرته على التنفس، بينما سيلجأ المخربون إلى تكسير الأذن مثلا لجعل الفرعون عاجزا عن سماع الصلوات والدعوات، وقطع اليد اليمنى كدلالة على حجب القرابين».
كما أضاف أن بعض المومياوات تعرضت لأضرار متعمدة في فترة ما قبل التاريخ؛ بسبب وجود اعتقاد بأن الإضرار بصورة هذا الشخص يضر بالشخص الذي يمثله، لذا اتخذ المصريون القدماء تدابير لحماية منحوتاتهم، حيث وضعت التماثيل في منافذ في المقابر أو المعابد؛ لحمايتها من ثلاثة جوانب، كما يتم تأمينها خلف الجدار.
وعلى الرغم من كل هذه التأمينات فإنها لم تنجح؛ لذلك استطاع العديد من اللصوص كسر أنوف الفراعنة، حيث إن هؤلاء الأشخاص يعتقدون أنهم يُلحقون الضرر بالفرعون من خلال صورته.