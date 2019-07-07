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خلال 70 يوما.. كيف يتم تحنيط الموتى أيام الفراعنة؟

أن يضع المصريون القدماء موتاهم في حفر ضحلة في الصحراء؛ لأن الرمل الجاف الحار يزيل الرطوبة من الجسم الميت، ومع ذلك، اكتشف المصريون عند وضع الجثة في تابوت أنها لن تُحفظ
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
تحنيط المومياوات
تحنيط المومياوات
فكر المصريون القدماء في التحنيط لإيمانهم بفكرة الخلود والحياة بعد الموت، لذا بنوا الأهرامات والمقابر للحفاظ على جثث الموتى أيضا. في البداية كان المصريون القدماء يضعون موتاهم في حفر ضحلة في الصحراء، لأن الرمل الجاف الحار يزيل الرطوبة من الجسم الميت ويجعلها مومياء طبيعية، ومع ذلك، اكتشف المصريون أنه إذا تم وضع الجثة لأول مرة في تابوت، فلن يتم حفظها. ومن أجل ضمان الحفاظ على الجسم، بدأ المصريون القدماء في استخدام عملية التحنيط، من خلال وضع بعض المواد على الجسم ثم لفه في شرائط رقيقة من الكتان.
كانت أول مومياء تم اكتشافها في متحف لندن تنتمي إلى الأسرة الخامسة، لكن هذا المتحف تعرض للتدمير عام 1941، وبعد ذلك تم اكتشاف العديد منها في الفيوم، واتضح أنها كانت محفوظه بطريقه متقنة. واستغرقت عملية التحنيط نحو 70 يومًا وشملت الخطوات التالية: 1- تم غسل الجسم. 2- قام المصريون القدماء بقطع على الجانب
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