اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
منتخب مصر
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بيانا رسميا للتعليق على خروج المنتخب الوطني المهين من كأس أمم إفريقيا 2019، وجاء في البيان: «بناءً على خروج المنتخب المصري أمس، من بطولة الأمم الإفريقية، والمستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناءً على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة: 1- تبدي اللجنة أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.
2- كما أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الذي هو حق قد كفله الستور في محاسبة المقصرين وكي يتحمل الكل مسؤوليته واعتبار أن تقديم الاستقالات هو بداية المسؤولية بأن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها في المحاسبة ومجمل المسؤولية.
3- تؤكد اللجنة دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة
2- كما أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الذي هو حق قد كفله الستور في محاسبة المقصرين وكي يتحمل الكل مسؤوليته واعتبار أن تقديم الاستقالات هو بداية المسؤولية بأن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها في المحاسبة ومجمل المسؤولية.
3- تؤكد اللجنة دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة وكل الجهات المسؤولة لاستكمال الشكل الحضاري الرائع الذي بدأت به البطولة الإفريقية وتقدم كل الدعم لاستمرار هذا العرس الإفريقي على الأراضي المصرية.
4- وقد كلفت اللجنة أعضاءها بإعداد تقارير سريعة عن أسباب فشل المنتخب المصري، وذلك استعدادا للدعوة إلى اجتماع عاجل بعد موافقة السيد رئيس مجلس النواب، مع كل الجهات المعنية بالرياضة المصرية لضمان ألا يتكرر هذا الإخفاق مرة أخرى».