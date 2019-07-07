اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

منتخب مصر

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بيانا رسميا للتعليق على خروج المنتخب الوطني المهين من كأس أمم إفريقيا 2019، وجاء في البيان: «بناءً على خروج المنتخب المصري أمس، من بطولة الأمم الإفريقية، والمستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناءً على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة: 1- تبدي اللجنة أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.

2- كما أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الذي هو حق قد كفله الستور في محاسبة المقصرين وكي يتحمل الكل مسؤوليته واعتبار أن تقديم الاستقالات هو بداية المسؤولية بأن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها في المحاسبة ومجمل المسؤولية. 3- تؤكد اللجنة دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة