خبراء: "حماية البيانات" ضرورة لمواجهة مروجي الشائعات

اختراق البيانات الشخصية من قبل "الهاكرز" أصبح بمثابة جريمة تؤرق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.. وخبراء: قانون حماية البيانات سينهي عملية التلاعب بالبيانات الخاصة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

أصبحت قضية اختراق الصفحات الشخصية والتلاعب بالبيانات الخاصة وتناقل الشائعات بمثابة كارثة تهدد الكثير من المواطنين لاسيما مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما دعا الكثير من نواب البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة للتنبيه بمخاطر تلك القضية ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن اختراق السوشيال ميديا وتطبيقات الهاتف، والتأكيد على أهمية تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية. "التحرير" استطلعت آراء عدد من المتخصصين في تلك القضية للتعرف على أضرارها والآثار الناجمة عنها ومخاطر استخدامها وكيفية استغلالها من قبل بعض الدول المعادية لمصر.

في البداية يقول الخبير الدولي المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن أسهل وسيلة لاختراق حسابات التواصل الاجتماعي، هي اختراق الإيميل المسجل به الحساب، حيث يطلب المخترق كتابة كلمة المرور القديمة والجديدة، وبالتالي يتعرف عليها، ثم يتم التحايل على صاحب البريد

في البداية يقول الخبير الدولي المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن أسهل وسيلة لاختراق حسابات التواصل الاجتماعي، هي اختراق الإيميل المسجل به الحساب، حيث يطلب المخترق كتابة كلمة المرور القديمة والجديدة، وبالتالي يتعرف عليها، ثم يتم التحايل على صاحب البريد الإلكتروني بإرسال خطاب إلكتروني مكتوب بإحترافية لإزالة الشكوك، منوها أنه يجب توعية المواطنين بأن السوشيال ميديا ليست مصدرا لأي معلومة أو بحث علمي، كما أن فكرة الحجب التكنولوجي ليست حلا وعلينا العمل على التوعية بالمخاطر والتأثير السلبي للسوشيال ميديا.

ونوه أنه في أغسطس 2018 صدر قانون يتعامل مع جرائم المعلومات على الإنترنت والسوشيال ميديا، لافتا أن القانون به عقوبات ويقوم بتوضيح الجرائم سواء كانت استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مسيء أو التشهير أو اختراق حساب إلكتروني، مؤكدا أنه سيصدر قانون حماية البيانات الشخصية لمنع الفوضى المعلوماتية على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن ما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي ممنهج وتتحكم فيه دول وأصحاب مصالح، وهناك خطط ممنهجة لتحقيق مصالح معينة.

وأضاف أن الحسابات الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن كشفها عبر عدة وسائل، منها النظر إلى تاريخ إنشاء الحساب، وعدد الأصدقاء والمتابعين في هذا الحساب، حيث إن اسم الحساب وصورته توضح أن صاحب الحساب هو شخصية متنكرة، وأغلب الأصدقاء لديه بنفس الشكل، وهو ما يعطي انعكاسًا واضحًا بأن هناك شيئًا غير طبيعي".

بينما قال النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون حماية البيانات الشخصية الذي انتهت اللجنة من مناقشته، سيتم عرضه على اللجنة العامة قريبا، منوها أن القانون حال تطبيقه سيساهم في حماية البيانات الشخصية من الاختراق وسيضع ضوابط حاسمة لتلك القضية لمنع التلاعب بالبيانات الخاصة للمستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، كان قد أقر عقوبة بالحبس والغرامة التى تصل إلى 5 ملايين جنيه حال جمع أو إتاحة بيانات شخصية حساسة بدون موافقة صاحبها.

وحسب المادة القانونية التى وافقت عليها اللجنة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو إحداهما كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وعرف القانون، البيانات الشخصية الحساسة بأنها بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفى جميع الأحوال تُعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.