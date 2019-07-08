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الإفتاء عن رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة: باطل

تحرير:باهر القاضى ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
فيما تقدم مواطن بسؤال لدار الافتاء: "ما رأيكم فيما يفعله بعض الجماعات من رمي الأشاعرة بالخروج عن أهل السنة والجماعة"؟.. قالت دار الإفتاء: "إن رمي الأشاعرة بأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة غلط وباطل جسيم". وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هؤلاء أئمة خير وهدًى، وممن يجب بهم الاقتداء؛ لأنهم قاموا بنصرة الشريعة، وأبطلوا شُبَه أهل الزيغ والضلالة، وأوضحوا المشكلات، وبينوا ما يجب أن يُدان به من المعتقدات، فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماءُ على الحقيقة.
وتابعت: "من الواجب أن يُعْتَرَفَ بفضائلهم، ويُقَرَّ لهم بسوابقهم؛ فهم الذين عنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ»، وقال الله عز وجل:
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