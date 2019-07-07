رياضة

فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
فرج عامر
فرج عامر
أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".
وتأتي تصريحات رئيس سموحة في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية عن دخول محمد أشرف "روقا" ضمن صفقة شراء الحارس محمد عواد من الإسماعيلي، والتي قد اقترب الزمالك من حسمها. يذكر أن روقا تمت إعارته لصفوف إنبي خلال الموسم الجاري وكان يشارك معهم على فترات، كما تمت إعارة مصطفى محمد إلى صفوف فريق طلائع الجيش وقدم
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نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بيانا رسميا للتعليق على خروج المنتخب الوطني المهين من كأس أمم إفريقيا 2019، وجاء في البيان: «بناءً على خروج المنتخب المصري أمس، من بطولة الأمم الإفريقية، والمستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناءً على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة: 1- تبدي اللجنة أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
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محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك: خايف من إيه ومن مين يا خطيب؟

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من مطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببطلان بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم تصدره جدول المسابقة المحلية، قائلًا: "إنت الأول خايف من إيه؟ ومن مين؟.. طب أنا بقى اللي لسه فاضلي الجونة وبعدين الإسماعيلي وبعدين مباراتي معاك على فرصة واحدة إني أكسبك". وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونة أن ما يفعله الأهلي يعد تهريجا، قائلًا: "دي ناس لسه في أولى حضانة، وأنا ألتمس لهم العذر، لكن الذي يدافع عن الأهلي دلوقتي ثنائي بيدعي إنه زملكاوي هما إبراهيم فايق وهاني حتحوت".
لابا-كودجو

العين الإماراتي يوجه ضربة قوية للأهلي

وجه نادي العين الإماراتي، صدمة إلى الأهلي والزمالك، بعدما أعلن اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد لعام 2022، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي الإماراتي، على موقعه الرسمي، صورًا للاعب بقميص الفريق، ويعد لابا من أبرز اللاعبين الذين برزوا داخل قارة إفريقيا خلال الموسم الماضي، وتحديدًا في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقي، وتلقى عدة عروض كان أبرزها من قطبي الكرة المصرية.
منتخب مصر (2)

رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
خالد جلال (1)

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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