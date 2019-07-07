فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

فرج عامر

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".

وتأتي تصريحات رئيس سموحة في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية عن دخول محمد أشرف "روقا" ضمن صفقة شراء الحارس محمد عواد من الإسماعيلي، والتي قد اقترب الزمالك من حسمها. يذكر أن روقا تمت إعارته لصفوف إنبي خلال الموسم الجاري وكان يشارك معهم على فترات، كما تمت إعارة مصطفى محمد إلى صفوف فريق طلائع الجيش وقدم