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إيران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بشرط

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها. وأضاف ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".
وتابع "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي من أجل حماية مصالحنا فى وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة". وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجي أعلن، قد فى وقت سابق، أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم
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فساد إيران يصل للاتجار بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

"خطوة حقيرة ومثيرة للقلق" هكذا وصف المجتمع الطبي في إيران قرارا يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام، في هذا البلد الذي لا يزال من بين البلدان الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم. هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، أثار حالة من الجدل في إيران، هذا الجدل وصل إلى قبة البرلمان أمس السبت، حيث طالب أحد النواب بعرضه على التصويت في البرلمان لإبداء الرأي فيه.
اليورانيوم المخصب

بعد قرار إيران.. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم؟

في 8 مايو الماضي، منحت إيران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة"، مهلة 60 يوما للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، والوصول إلى طريقة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية. واليوم، بعد انتهاء المهلة، أعلنت إيران عن خطط لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستويات المسموح بها بموجب شروط الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% ولما يصل إلى 5%"، ولكن كيف يتم تخصيب اليورانيوم؟
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هل يهدد الخروج بلا اتفاق بريطانيا بأزمة غذائية؟

أدى حديث مرشحي خلافة تيريزا ماي في بريطانيا عن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مُرضٍ للطرفين، إلى حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن هذا القرار قد يصاحَب بالعديد من الأزمات الاجتماعية. حديث كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، وبالأخص الأول صاحب الفرصة الكبرى في الحصول على رئاسة الحكومة، دق ناقوس خطر لدى الشعب البريطاني حول ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل إلى الأزمات التي قد تلحق بالقرار السياسي الخطير.
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
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روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
ترامب

ترامب بعد خرق إيران الاتفاق النووي: تلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ300 كيلوجرام". وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام.
مارك-اسبر (2)

أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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