إيران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم بشرط

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها. وأضاف ظريف "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وتابع "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي من أجل حماية مصالحنا فى وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة". وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجي أعلن، قد فى وقت سابق، أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم