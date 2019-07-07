إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

العوامة

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

تعرضت العوامة السياحية التي تضم فرعا للمركز الرياضي "جولدز جيم"، بشارع النيل بالدقي، للغرق في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، في الوقت الذي تم الدفع فيه برجال الإنقاذ البري تجاه مكان الحادث، في ضوء إخطار تلقته مديرية أمن الجيزة من شرطة النجدة بتعرض عوامة للغرق بمنطقة الدقي. تبين من التحريات والتحقيقات