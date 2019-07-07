جريمة

إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق عوامة في الدقي (صور)

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
العوامة
العوامة
نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
تعرضت العوامة السياحية التي تضم فرعا للمركز الرياضي "جولدز جيم"، بشارع النيل بالدقي، للغرق في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، في الوقت الذي تم الدفع فيه برجال الإنقاذ البري تجاه مكان الحادث، في ضوء إخطار تلقته مديرية أمن الجيزة من شرطة النجدة بتعرض عوامة للغرق بمنطقة الدقي. تبين من التحريات والتحقيقات
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قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»

قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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رصاصة في القلب.. تفاصيل إعدام محامي شبرا في الشارع

«كان من أجدع الشخصيات وملتزم أخلاقيا ودينيا وعمره ما تأخر على حد لدرجة إنه مات فى موضوع مش بتاعه بعد ما صديقه استغاث به لتعرضه للسرقة فكانت نهايته رصاصة قاتلة في القلب ومات فى ساعتها» بدموع ممزوجة بالحسرة استهل "خالد عبد الظاهر" المحامي، سرد تفاصيل مقتل صديقه محامي شبرا، وإصابة زميله الآخر بطلقة فى الكتف على يد متهمين اثنين من عتاة الإجرام بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب محاولتهما الإمساك بهم وانتظار شرطة النجدة. وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة للمجني عليه.
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32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
اعدام

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
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عقار امبابة (5)

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عن وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
عقار-الزاوية-المنهار (6)

الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
حريق

حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بمنطقة أبو المنجا بشبرا الخيمة دون مصابين أو خسائر في الأرواح، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك ملك "بشوى . م . م" مقام على مساحة 300 متر والتهمت النيران مخلفات بلاستيك أعلى سطح المصنع. انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط «مساطيل» الطرق ومطاردة «التكاتك»

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، اليوم الأحد، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة في أثناء قيادتهم، ودفعت بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، كما استمرت الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وضبط المخالفين لقواعد المرور، والتنبيه بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور منعًا لحدوث حوادث أو تكدسات مرورية.
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