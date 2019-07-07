نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تحرير:أحمد بركات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

كرم كردي

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.

ويعد كرم كردي هو آخر المستقيلين من مجلس اتحاد الكرة، ليلحق بباقي أعضاء المجلس الذين تقدموا باستقالتهم فجر الأحد. وأعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد الكرة، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها