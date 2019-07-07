رياضة

نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تحرير:أحمد بركات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
كرم كردي
كرم كردي
تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
ويعد كرم كردي هو آخر المستقيلين من مجلس اتحاد الكرة، ليلحق بباقي أعضاء المجلس الذين تقدموا باستقالتهم فجر الأحد. وأعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد الكرة، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها
اقرأ المزيد
فرج-عامر (2)

فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بيانا رسميا للتعليق على خروج المنتخب الوطني المهين من كأس أمم إفريقيا 2019، وجاء في البيان: «بناءً على خروج المنتخب المصري أمس، من بطولة الأمم الإفريقية، والمستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناءً على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة: 1- تبدي اللجنة أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
اقرأ المزيد من الأخبار
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بيانا رسميا للتعليق على خروج المنتخب الوطني المهين من كأس أمم إفريقيا 2019، وجاء في البيان: «بناءً على خروج المنتخب المصري أمس، من بطولة الأمم الإفريقية، والمستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناءً على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة: 1- تبدي اللجنة أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.
مصر-وزيمبابوي (9)

منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

مصدر بالجبلاية: استقالات أعضاء اتحاد الكرة باطلة

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة القانونية في اتحاد الكرة، أن الاستقالات التي أعلنها مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يجب أن تقدم إلى اللجنة الأوليمبية بقيادة المهندس هشام حطب، وليس إلى وزير الرياضة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن تقديم الاستقالات إلى وزير الرياضة يجعلها باطلة، لأن اللوائح تنص على تقديمها للجنة الأوليمبية باعتبارها الجهة المسئولة عن الاتحادات الرياضية، وأعلن أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
أجيري (2)

تفاصيل حديث أجيري مع لاعبي الفراعنة بعد وداع الكان

علم «التحرير» تفاصيل حديث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع اللاعبين، عقب مباراة حنوب إفريقيا، التي أُقيمت أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، قال أجيري للاعبين: «أنا المسؤول عما حدث وأنا المخطئ.. أنتم أقوياء ولاعبون مميزون.. شكرًا لكم». وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org