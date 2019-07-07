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العريان مرشحا.. من يخلف لاجارد في رئاسة صندوق النقد؟

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
محمد العريان
محمد العريان
نهاية أكتوبر المقبل من المقرر أن تتولى كرستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي، رئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي، ومع اقتراب رحيل لاجارد عن رئاسة الصندوق، نشرت المواقع العالمية تقارير حول المرشحين لخلافتها، وفي هذا الإطار قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن صندوق النقد الدولى يقوم بمراقبة الاقتصاد والنظام المالى العالمى ويقدم القروض للدول التى تعانى من أجل الوفاء بالتزامات ديونها، ولأن الصندوق يعمل عن قرب من الاقتصادات الناشئة، فإن هناك بعض الاقتراحات بضرورة أن يأتى مدير الصندوق من خارج الولايات المتحدة أو أوروبا.
وجاء اسم محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية أيضا، فى صدارة القائمة. وجاءت قائمة المرشحين كالتالى: - ثارمان شانموغاراثنام، (سنغافورة) الذى يرأس اللجنة المالية والنقدية الدولية.  - أوجستين كارستينز، النائب السابق لمدير صندوق النقد، ومحافظ البنك المركزى
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رينو-كادجار

صعود وهبوط.. هكذا تغيرت خريطة مبيعات السيارات في مصر

تغيرت خريطة مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب مرور خمسة أشهر من 2019، وتسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتاحد الأوروبي في صعود مبيعات الدول الأوروبية في مصر على حساب كوريا واليابان، بينما نجح العملاق الجديد في مجال السيارات -الصيني- في الحصول على حصة متزايدة من المبيعات بعدد كبير من الطرازات مختلفة التجهيزات والأسعار التنافسية.. فما الدول التي زادت مبيعات سياراتها في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 وما التى تراجعت فيها؟ وكم تبلغ نسب المبيعات لكل واحدة منهم على حدة؟
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

بعد موافقة البرلمان.. أهم تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار. وتمت إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر لأجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
الديون الخارجية (2)

لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، أى نحو خمس سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018-2019، ليسجل نحو 400 مليون دولار، في مقابل نحو 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 950 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
تعاملات بنكية (3)

إطلاق خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيًا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة في مصر. وقالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، إنه يتم تقديم الخدمة الجديدة للاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلًا من الإجراءات التي كانت متبعة، والتي تتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديًا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب، وهو ما قد يستغرق شهورًا.
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صندوق-النقد-الدولي

بعد رفع الوقود| هل يصرف صندوق النقد الشريحة الأخيرة؟

رفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار الوقود والتي تعد الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبموجب هذا البرنامج التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وحصلت من خلالها على 10 مليارات دولار مقسمة على 5 شرائح. وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن هذا يتوقف على حسب مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: نتشاور مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون

قالت وزارة المالية بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية والبنوك الدولية: "إننا نؤكد أن مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه الخير لمستقبلها ومستقبل شعبها"، وأكد وزير المالية اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: لا نتفاوض على برنامج جديد مع مصر

أعلنت كاميلا أندرسن، نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصالات لدى صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يتفاوض مع مصر على برنامج جديد. وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أن مصرفها على استعداد لدعم مصر وشعبها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشاملة ومستدامة. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
صندوق-النقد-الدولى

ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.
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