العريان مرشحا.. من يخلف لاجارد في رئاسة صندوق النقد؟

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

محمد العريان

نهاية أكتوبر المقبل من المقرر أن تتولى كرستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي، رئاسة البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي، ومع اقتراب رحيل لاجارد عن رئاسة الصندوق، نشرت المواقع العالمية تقارير حول المرشحين لخلافتها، وفي هذا الإطار قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن صندوق النقد الدولى يقوم بمراقبة الاقتصاد والنظام المالى العالمى ويقدم القروض للدول التى تعانى من أجل الوفاء بالتزامات ديونها، ولأن الصندوق يعمل عن قرب من الاقتصادات الناشئة، فإن هناك بعض الاقتراحات بضرورة أن يأتى مدير الصندوق من خارج الولايات المتحدة أو أوروبا.

وجاء اسم محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية أيضا، فى صدارة القائمة. وجاءت قائمة المرشحين كالتالى: - ثارمان شانموغاراثنام، (سنغافورة) الذى يرأس اللجنة المالية والنقدية الدولية. - أوجستين كارستينز، النائب السابق لمدير صندوق النقد، ومحافظ البنك المركزى



وجاء اسم محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية أيضا، فى صدارة القائمة.



وجاءت قائمة المرشحين كالتالى:



- ثارمان شانموغاراثنام، (سنغافورة) الذى يرأس اللجنة المالية والنقدية الدولية.



- أوجستين كارستينز، النائب السابق لمدير صندوق النقد، ومحافظ البنك المركزى بالمكسيك.



- محمد العريان، الرئيس التنفيذى السابق لشركة بيمكو.



- مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا المنتهية مدته.



وكان العريان قد اختير فى مايو الماضى رئيسا لكلية كوينز بجامعة كامبريدج، التى تلقى بها دراسته الجامعية، قبل أن يحصل على الماجستير والدكتوراه من أكسفورد.



