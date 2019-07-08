حشرات الصيف مزعجة.. احذر لدغات البعوض والنمل

متلازمة «سكيتر» عبارة عن اسم نعطيه للمرضى الذين يصابون بتورم كبير مع لدغات الحشرات، لا سيما لدغات البعوض، ويمكن أن تشمل أعراضها الحمى والشعور بالضيق
خلال فصل الصيف، غالبا ما تحب قضاء العطلة بالخارج أو حتى في شرفة المنزل، كما يمكنك الذهاب إلى أقرب حديقة من منزلك والجلوس مع أسرتك أو أصدقائك واستنشاق الهواء النقي ليلا، لكن قد ينضم إليك بعض الضيوف غير المرغوب فيهم.
فيمكن للبعوض، والقراد، وغيرهما من الحشرات ألا تجعلك مستمتعا بيومك سواء بالنهار أو بالليل، وفي تلك الحالة أنت بحاجة إلى معرفة أكثر الأخطاء شيوعا والتي يمكن أن تشكل مخاطر على صحتك، بالإضافة إلى منع اللدغات واللسعات قبل حدوثها، وفقا لما ذكره موقع "Health line".
البعوض
لا بد من وجود البعوض في الصيف، خاصة في المساء، وهناك أكثر من 3000 نوع معروف من البعوض في جميع أنحاء العالم، فهذه الحشرات الماصة للدم يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال لدغتها والحكة التي تصيبنا منها، وهذا لا يعني أن اللدغة تمر بسلام في جميع الأوقات، فهي ناقلة للأمراض الخطيرة بما في ذلك الملاريا
البعوض
لا بد من وجود البعوض في الصيف، خاصة في المساء، وهناك أكثر من 3000 نوع معروف من البعوض في جميع أنحاء العالم، فهذه الحشرات الماصة للدم يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال لدغتها والحكة التي تصيبنا منها، وهذا لا يعني أن اللدغة تمر بسلام في جميع الأوقات، فهي ناقلة للأمراض الخطيرة بما في ذلك الملاريا وفيروس النيل الغربي وزيكا والتهاب الدماغ الياباني.
تختلف الأمراض التي ينقلها البعوض اختلافا كبيرا بحسب المكان ونوع البعوض، كما يمكن أن تحدث مضاعفات أخرى، بما في ذلك الحساسية، وهناك ما يسمى بـ"متلازمة سكيتر"، وعلى الرغم من ندرتها فإنها تسبب رد فعل تحسسيا خطيرا.
وقالت كارا وادا، أستاذة مساعدة سريرية للطب في قسم الحساسية والمناعة بجامعة أوهايو الحكومية: «متلازمة سكيتر عبارة عن اسم نعطيه للمرضى الذين يصابون بتورم كبير مع لدغات الحشرات، لا سيما لدغات البعوض، ويمكن أن تشمل أعراضها حمى منخفضة الدرجة والشعور بالضيق».
النحل والدبابير
من الشائع جدا بالنسبة لنا رؤية المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه لدغات الحشرات، والنحل والدبابير من الأنواع الشديدة التي تجعل لكثير من الأشخاص رد فعل تحسسيا يهدد حياتهم على عكس البعوض والقراد.
يمكن أن يسبب النحل والدبابير الحساسية المفرطة التي من أعراضها الإغماء وظهور خلايا النحل وتورم الوجه والشفتين. وفي تلك الحالة لا بد من التدخل الطبي، بما في ذلك استخدام أدرينالين عن طريق الحقن.
النمل
ليس كل النمل يسبب لسعات خطيرة، ولكن إذا كنت تعيش في منطقة يكون فيها النمل الناري شائعا، فكن على دراية بأنه مثل النحل والدبابير، يمكن أن يسبب رد فعل تحسسيا، ويعد "إبينفرين" عن طريق الحقن هو الترياق القوي لفرط الحساسية الناجم عن لدغات النمل.
الفسافس
على الرغم من أن هذه الحشرات جميلة في المظهر، فإن لدغاتها خطيرة، حيث تتغذى على الدم وتعض الأشخاص وهم نائمون حول الفم والعينين.
البرغوث
ربما تكون البراغيث معروفة أكثر بنقل الطاعون، ومع ذلك لا تزال هذه الآفات الصغيرة تحمل أمراضا أخرى خطيرة، حيث إنها تسكن بداخل القطط ويمكنها أن تنتقل إلى البشر، كما أنه من المعروف أن لدغات البراغيث تسبب الحساسية الخطيرة، بالإضافة إلى حكة مزعجة بشكل عام.
القراد
تلك الحشرات تحمل جراثيم مختلفة، ومن المعروف أن أصناف القراد ذات الأرجل السوداء هي التي تنقل مرض "لايم".
كيف تتعامل مع لدغات الحشرات؟
بالإضافة إلى محاولة التعرف على الحشرة، فمن المهم أيضا الحفاظ على جدول زمني للعضة وتطور الأعراض، ونظرا لأنك تقضي مزيدا من الوقت في الخارج خلال أشهُر الصيف، فهناك بعض النصائح العامة التي يمكنك استخدامها للحفاظ على نفسك في مأمن من الحشرات:
1- يمكنك ارتداء أكمام طويلة وسراويل تغطي الأجزاء الأكثر عرضة للدغات، كما يمكن استخدام مواد طاردة للحشرات.
2- إذا كان لديك حيوانات أليفة، فتأكد من التحقق منها، وتفقد ملابسك عند إدخال الحيوان الأليف فى منزلك لعدم دخول أي حشرة أيضا.
3- يمكن للعلاجات الشائعة بدون وصفة طبية، بما في ذلك مضادات الهيستامين والكريمات الستيرويدية الموضعية، أن تساعد في علاج الاحمرار والالتهابات والحكة.
إذا ازداد الأمر سوءًا وظهرت لديك أعراض أخرى أكثر شدة فمن الأفضل التوجه إلى الطبيب على الفور.