حشرات الصيف مزعجة.. احذر لدغات البعوض والنمل

متلازمة «سكيتر» عبارة عن اسم نعطيه للمرضى الذين يصابون بتورم كبير مع لدغات الحشرات، لا سيما لدغات البعوض، ويمكن أن تشمل أعراضها الحمى والشعور بالضيق

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

لدغات حشرات الصيف

خلال فصل الصيف، غالبا ما تحب قضاء العطلة بالخارج أو حتى في شرفة المنزل، كما يمكنك الذهاب إلى أقرب حديقة من منزلك والجلوس مع أسرتك أو أصدقائك واستنشاق الهواء النقي ليلا، لكن قد ينضم إليك بعض الضيوف غير المرغوب فيهم. فيمكن للبعوض، والقراد، وغيرهما من الحشرات ألا تجعلك مستمتعا بيومك سواء بالنهار أو بالليل، وفي تلك الحالة أنت بحاجة إلى معرفة أكثر الأخطاء شيوعا والتي يمكن أن تشكل مخاطر على صحتك، بالإضافة إلى منع اللدغات واللسعات قبل حدوثها، وفقا لما ذكره موقع "Health line".

البعوض لا بد من وجود البعوض في الصيف، خاصة في المساء، وهناك أكثر من 3000 نوع معروف من البعوض في جميع أنحاء العالم، فهذه الحشرات الماصة للدم يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال لدغتها والحكة التي تصيبنا منها، وهذا لا يعني أن اللدغة تمر بسلام في جميع الأوقات، فهي ناقلة للأمراض الخطيرة بما في ذلك الملاريا