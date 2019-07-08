عدم تناول المياه.. أخطاء تفعلها في الصباح

عدم الحصول على القدر الكافي من الترطيب في الصباح يعتبر من كبرى المشكلات التي تكلف الأشخاص الكثير فيما يتعلق بصحتهم، لذا يجب تناول أطعمة تحتوي على مياه
الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو الساعات الأولى من الصباح، أي من الساعة 9 إلى 11، ولكن في هذه الفترة قد تقوم بارتكاب العديد من الأخطاء الصحية التي تضر بطعامك. وجبة الإفطار هي أول مصدر للطاقة يدخل جسمك بعد عدة ساعات من النوم والامتناع عن الطعام، لذا كن حريصًا على أن تكون قائمة الإفطار غنية بالفيتامينات (الفواكه والخضراوات) والمعادن (البيض والخبز مع كوب من اللبن)، ولكن الروتين في بعض الأحيان يجعلك تميل إلى تغيير أسلوب حياتك وتناول طعام منخفض من حيث الفوائد، نقلًا عن "timesofindia".
البداية الصحية تبدأ في الصباح دائمًا، بالتالي ما تأكله يعد مهما للغاية، لأنه يحدد مستويات الطاقة لباقي اليوم، فتفويت الوجبات أو تأخير تناول الطعام، أو تناول أطعمة منخفضة في السعرات الحرارية لن يؤثر على صحتك فقط، ولكن يؤثر أيضًا على حالتك المزاجية، وما يلي بعض من الأخطاء التي تفعلها عند اتباع نظام غذائي
البداية الصحية تبدأ في الصباح دائمًا، بالتالي ما تأكله يعد مهما للغاية، لأنه يحدد مستويات الطاقة لباقي اليوم، فتفويت الوجبات أو تأخير تناول الطعام، أو تناول أطعمة منخفضة في السعرات الحرارية لن يؤثر على صحتك فقط، ولكن يؤثر أيضًا على حالتك المزاجية، وما يلي بعض من الأخطاء التي تفعلها عند اتباع نظام غذائي محدد:
1- تفويت وجبة الإفطار
من أكثر الأخطاء الشائعة التي تفعلها، الذهاب إلى العمل أو المدرسة دون تناول وجبة الإفطار، فأنت لن تشعر بالجوع فقط، وتدهور معدلات الطاقة لديك، ولكن أيضًا سيكون له مضاعفات على المدى البعيد، كما أوضحت بعض الدراسات أن هؤلاء الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام وفي الوقت نفسه من صباح كل يوم سجلوا انخفاضًا فيما يتعلق بكتلة الجسم، كما أنهم يتمتعون بعملية هضم صحية، ويشعرون بالنشاط طوال اليوم، لذا تناول الفواكه والخضراوات كجزء أساسي من مكونات الإفطار، من أجل الحفاظ على مهاراتك العقلية والتركيز طوال اليوم، وتجنب الإحساس بالخمول والكسل.
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2- تشتت الانتباه عن تناول الطعام
من المعتاد أن تتناول وجبة الإفطار وأنت في عجلة من أمرك، نتيجة لتأخرك على العمل أو حتى أوتوبيس المدرسة، أو تناول الطعام وأنت حامل هاتفك المحمول، فالانشغال بعدة مهام أثناء الأكل، يشتت انتباهك ويجعلك لا ترغب في تناول الطعام، أو يجعلك تفطر وأنت لا تشعر بذلك، فالطعام هو وقت الاستمتاع لذا تناوله ببطء حتى يحصل جسمك على أكبر قدر من الفوائد.
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3- قلة البروتين والألياف الغذائية
من الشائع والمعتاد أيضًا تناول الفواكه والخضراوات، التي تعتبر غنية بكميات كبيرة بالعناصر الغذائية، بجانب الوجبات الكبيرة في اليوم مثل الغداء والعشاء، وإذا فعلت ذلك فأنت لم تفقد فقط عدد العناصر التي يتطلبها جسمك في اليوم، ولكن أيضًا تتناول طعاما غير طازج، بمعنى آخر لا يجب اقتصار تناول الفواكه على وجبات بعينها، عليك بتقسيم الفواكه على مدار اليوم.
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4- وجود الوجبات الغذائية السائلة
مرة أخرى الكثير من الأشخاص يقومون بعادات سيئة متمثلة في تناول وجبة الإفطار في شكل سائل وليس في صورة طعام، فالعصائر والديتوكس قد تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء ولكن تجعل الجسم خاليا من الفيتامينات والمعادن الضرورية.
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5- عدم تناول المياه
وفقًا لكثير من خبراء التغذية، فإن عدم الحصول على القدر الكافي من الترطيب في الصباح يعتبر من كبرى المشكلات التي تكلف الأشخاص الكثير فيما يتعلق بصحتهم، فمن المهم دائمًا أن تحصل على كميات كبيرة من المياه، خاصة في وقت الصباح، وذلك سيرفع من معدلات الطاقة، إضافة إلى التخلص من السموم، ويجب أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار والبطيخ، مما يساهم في عملية الهضم.
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