عدم تناول المياه.. أخطاء تفعلها في الصباح

عدم الحصول على القدر الكافي من الترطيب في الصباح يعتبر من كبرى المشكلات التي تكلف الأشخاص الكثير فيما يتعلق بصحتهم، لذا يجب تناول أطعمة تحتوي على مياه

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أخطاء تفعلها في نظامك الغذائي

الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو الساعات الأولى من الصباح، أي من الساعة 9 إلى 11، ولكن في هذه الفترة قد تقوم بارتكاب العديد من الأخطاء الصحية التي تضر بطعامك. وجبة الإفطار هي أول مصدر للطاقة يدخل جسمك بعد عدة ساعات من النوم والامتناع عن الطعام، لذا كن حريصًا على أن تكون قائمة الإفطار غنية بالفيتامينات (الفواكه والخضراوات) والمعادن (البيض والخبز مع كوب من اللبن)، ولكن الروتين في بعض الأحيان يجعلك تميل إلى تغيير أسلوب حياتك وتناول طعام منخفض من حيث الفوائد، نقلًا عن "timesofindia".

البداية الصحية تبدأ في الصباح دائمًا، بالتالي ما تأكله يعد مهما للغاية، لأنه يحدد مستويات الطاقة لباقي اليوم، فتفويت الوجبات أو تأخير تناول الطعام، أو تناول أطعمة منخفضة في السعرات الحرارية لن يؤثر على صحتك فقط، ولكن يؤثر أيضًا على حالتك المزاجية، وما يلي بعض من الأخطاء التي تفعلها عند اتباع نظام غذائي