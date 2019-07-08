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عدم تناول المياه.. أخطاء تفعلها في الصباح

عدم الحصول على القدر الكافي من الترطيب في الصباح يعتبر من كبرى المشكلات التي تكلف الأشخاص الكثير فيما يتعلق بصحتهم، لذا يجب تناول أطعمة تحتوي على مياه
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أخطاء تفعلها في نظامك الغذائي
أخطاء تفعلها في نظامك الغذائي
الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو الساعات الأولى من الصباح، أي من الساعة 9 إلى 11، ولكن في هذه الفترة قد تقوم بارتكاب العديد من الأخطاء الصحية التي تضر بطعامك. وجبة الإفطار هي أول مصدر للطاقة يدخل جسمك بعد عدة ساعات من النوم والامتناع عن الطعام، لذا كن حريصًا على أن تكون قائمة الإفطار غنية بالفيتامينات (الفواكه والخضراوات) والمعادن (البيض والخبز مع كوب من اللبن)، ولكن الروتين في بعض الأحيان يجعلك تميل إلى تغيير أسلوب حياتك وتناول طعام منخفض من حيث الفوائد، نقلًا عن "timesofindia".
البداية الصحية تبدأ في الصباح دائمًا، بالتالي ما تأكله يعد مهما للغاية، لأنه يحدد مستويات الطاقة لباقي اليوم، فتفويت الوجبات أو تأخير تناول الطعام، أو تناول أطعمة منخفضة في السعرات الحرارية لن يؤثر على صحتك فقط، ولكن يؤثر أيضًا على حالتك المزاجية، وما يلي بعض من الأخطاء التي تفعلها عند اتباع نظام غذائي
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الوقت الصحيح لتناول الفواكه

في الصباح أم المساء أفضل.. متى يجب تناول الفواكه؟

نتناول الفواكه دائما فى وجبة العشاء أو كـ"سناك" بين الوجبات، فهي بمنزلة فترة الترويح عن النفس؛ نظرا لأنها تحتوي على معدلات معتدلة من السكريات، فهي تمدنا بمستويات عالية من الطاقة. وتتنوع الفواكه حسب فصول السنة، ففي فصل الصيف تجد الفراولة والعنب الأحمر والأصفر والموز والبطيخ والأناناس والخوخ تحتل مكانة كبيرة، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وفي فصل الشتاء تظهر الفواكه المليئة بفيتامين (C)؛ مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والرمان. وذلك نقلا عن "times of india".
التين

التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.
فوائد-عصير-القرنبيط

يساعد على فقدان الوزن.. ما فوائد عصير القرنبيط؟

مثلما تحتوي الخضراوات الورقية على الكثير من الفوائد، فإن العصائر خضراء اللون غنية أيضًا بالكثير من العناصر الرائعة. لم يحصل القرنبيط على شهرة كبيرة بين الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الألياف، على الرغم من أنه يعمل على تقوية العظام، ومضاد جيد للالتهابات، ومن ثم فهو يحمي من أمراض القلب، ويمكن تناوله أيضًا في صورة عصير منعش وصحي، وستحصل على مزيد من الفوائد؛ لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي للمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي. وذلك نقلا عن "times of india".
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