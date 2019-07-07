سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن 'الجنسية' تمنح لمن يقوم بمشروعات استثمارية، رافضا ربط منح الجنسية بعبارة "صفقة القرن"، وقال: إنه لا يجوز الربط ما بين هذا وذاك، من حارب لا يفرط في حبة رمل من الوطن.ونوه وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بأن الاستقرار الاقتصادي والأمن في مصر جاذب للاستثمار، ومنح الجنسية
اقرأ المزيد
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
مجلس-النواب (1)

«قوى البرلمان» تُقر مواد الإصدار بقانون المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وجاءت مواد الإصدار، كالتالي: المادة الأولى "يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق. أما المادة الثانية: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق مبدئيا على تقرير جهات الدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مُقدمة من النواب "محمد سليم، وأيمن أبو العلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد"، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته، والذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يُقر تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك اليوم بعد استعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يُقر تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك اليوم بعد استعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

وزير البترول: خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030

كشف طارق الملا وزير البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، التي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي.
مجلس-النواب

مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org