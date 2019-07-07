عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن 'الجنسية' تمنح لمن يقوم بمشروعات استثمارية، رافضا ربط منح الجنسية بعبارة "صفقة القرن"، وقال: إنه لا يجوز الربط ما بين هذا وذاك، من حارب لا يفرط في حبة رمل من الوطن.ونوه وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بأن الاستقرار الاقتصادي والأمن في مصر جاذب للاستثمار، ومنح الجنسية