غدًا.. بيراميدز يعلن عن المدير الفني الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

إدارة بيراميدز

أصدر مسؤولو نادي بيراميدز، بيانًا رسميا، بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمستقيل رامون دياز، وذلك خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث أكد النادي أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا غدًا الإثنين في تمام الثانية ظهرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن تدريب الفريق عقب انتهاء مبارياته ببطولة الدوري الممتاز

وكشفت مصادر في نادي بيراميدز عن الدخول في مفاوضات مع الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، الذي يتواجد حاليًا في القاهرة كان تركي آل الشيخ قد أعلن منذ عدة أسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح