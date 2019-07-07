رياضة

غدًا.. بيراميدز يعلن عن المدير الفني الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
إدارة بيراميدز
إدارة بيراميدز
أصدر مسؤولو نادي بيراميدز، بيانًا رسميا، بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمستقيل رامون دياز، وذلك خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث أكد النادي أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا غدًا الإثنين في تمام الثانية ظهرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن تدريب الفريق عقب انتهاء مبارياته ببطولة الدوري الممتاز
وكشفت مصادر في نادي بيراميدز عن الدخول في مفاوضات مع الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، الذي يتواجد حاليًا في القاهرة كان تركي آل الشيخ قد أعلن منذ عدة أسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي. وأعلن مسؤولو بيراميدز في وقت سابق عن إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى ممدوح
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نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".
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اللجنة الرياضية بالبرلمان: الاستقالات ليست النهاية

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بيانا رسميا للتعليق على خروج المنتخب الوطني المهين من كأس أمم إفريقيا 2019، وجاء في البيان: «بناءً على خروج المنتخب المصري أمس، من بطولة الأمم الإفريقية، والمستوى الباهت الذي ظهر به منذ بداية البطولة، وبناءً على ما اجتمع عليه السادة نواب اللجنة: 1- تبدي اللجنة أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضي ولا الإمكانيات التي تم توفيرها.
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رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
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بعد عودة وردة.. أحمد حسن يسخر من اتحاد الكرة وصلاح

انتقد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق بيراميدز، اتحاد الكرة المصري بعد قراره بشأن عودة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأن نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وباهر المحمدي، أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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دونجا: محمد صلاح رمزًا لمصر.. وأجيري طالبنا بالتركيز

أكد نبيل دونجا، لاعب خط وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن مباراة غينيا الودية كانت قوية، قبل استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وتمكن المنتخب من الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.
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أفشة: رامون دياز كان يتعامل بتعالي مع لاعبي بيراميدز

أكد محمد مجدي «أفشة»، صانع العاب نادي بيراميدز، أن عبد الله بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على حقه الكامل في الموسم المنقضي، بسبب وجهات نظر غريبة من الأجهزة الفنية. وقال أفشة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «علاقة جميع لاعبي بيراميدز ببعضهم جيدة للغاية، لكن بعضهم كان يتعرض للظلم بشكل واضح دون مبرر». وكشف نجم بيراميدز، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، كان يتعامل اللاعبين بتعالي.
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