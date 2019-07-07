جريمة

النيابة تسدعي أصحاب عوامة «جولدز جيم» الغارقة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
العوامة
العوامة
تواصل نيابة الدقي برئاسة المستشار عمر شاهين، تحقيقاتها بشأن غرق عوامة في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب العوامة "جولدز جيم"، بعد اتهامهم صاحب ديسكو داخل العوامة بالتسبب في غرقها، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العوامة لتحديد أسباب الحادث، كما استدعت عددا من المسئولين لسماع أقوالهم، فيما كشف شهود عيان عن أن كمية كبيرة من الرخام كانت داخل الديسكو بالطابق السفلي للعوامة، ما أدى إلى غرق هذا الطابق.
نجحت قوات الإنقاذ النهري، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة "جولدز جيم" السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما
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إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
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قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»

قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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رصاصة في القلب.. تفاصيل إعدام محامي شبرا في الشارع

«كان من أجدع الشخصيات وملتزم أخلاقيا ودينيا وعمره ما تأخر على حد لدرجة إنه مات فى موضوع مش بتاعه بعد ما صديقه استغاث به لتعرضه للسرقة فكانت نهايته رصاصة قاتلة في القلب ومات فى ساعتها» بدموع ممزوجة بالحسرة استهل "خالد عبد الظاهر" المحامي، سرد تفاصيل مقتل صديقه محامي شبرا، وإصابة زميله الآخر بطلقة فى الكتف على يد متهمين اثنين من عتاة الإجرام بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقب محاولتهما الإمساك بهم وانتظار شرطة النجدة. وفى السطور التالية نكشف تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة للمجني عليه.
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32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
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«لعثمة في النطق وتنمر».. مأساة طالب شنق نفسه في شجرة

تلعثم في النطق دفع الطفل "إسلام" صاحب الـ 13 عامًا إلى التخلص من حياته بعد معاناته، بسبب تعرضه للتنمب من قبل بعض أصدقائه، حسبما جاء في التحريات الأولية، وعثر على جثته "مشنوقًا" في جذع شجرة. أزمة نفسية كان يمر بها الطالب في الفترة الأخيرة لم يجد مفرًّا سوى التخلص من حياته، بمنطقة كفر ترك مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، فيما تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وتبين من المناظرة ارتداءه ملابسه بالكامل، ومعلق من رقبته بجذع الشجرة، مع ووجود علامات حول الرقبة نتيجة رباط الشنق.
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رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
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