النيابة تسدعي أصحاب عوامة «جولدز جيم» الغارقة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

العوامة

تواصل نيابة الدقي برئاسة المستشار عمر شاهين، تحقيقاتها بشأن غرق عوامة في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب العوامة "جولدز جيم"، بعد اتهامهم صاحب ديسكو داخل العوامة بالتسبب في غرقها، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العوامة لتحديد أسباب الحادث، كما استدعت عددا من المسئولين لسماع أقوالهم، فيما كشف شهود عيان عن أن كمية كبيرة من الرخام كانت داخل الديسكو بالطابق السفلي للعوامة، ما أدى إلى غرق هذا الطابق.

نجحت قوات الإنقاذ النهري، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة "جولدز جيم" السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما