رياضة

الأهلي يحدد موعد انضمام الدوليين لمعسكر إسبانيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
ينتظم الرباعي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر الفريق بمدينة إليكانتي الإسبانية بعد 4 أيام، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر، بعدما ودع المنتخب الوطني البطولة أمس، السبت، من دور الـ16 بالخسارة من جنوب إفريقيا. وبدأ الأهلي معسكره المغلق في مدينة إليكانتي أمس السبت، ويخوض الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
ويخوض الأهلي تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتنفيذ فكر الجهاز الفني خلال المعسكر التدريبي، حيث يخوض الفريق أولى مبارياته الودية غدًا الإثنين أمام فريق سكور سمارت الإسباني، على ملعب لافينكا الذي تقام عليه تدريبات الفريق. ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات
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منتخب البرازيل

التشكيل الرسمي للبرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل والأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب بيرو تشكيل منتخب البرازيل وبيرو، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بنهائي كوبا أمريكا، وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي
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مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.
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معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.
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محمد-أبو-تريكة (1)

أبو تريكة يغيب عن تحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا

اعتذر محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن التواجد في الاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS لتحليل مباراة مصر وجنوب إفريقيا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام على استاد القاهرة الدولي. ويعاني أبو تريكة من نزلة برد حادة ستمنعه من الظهور في الاستوديو التحليلي رغم إعلان القناة، وسيعوض هيثم فاروق لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، محمد أبو تريكة في استوديو beIN لتحليل لقاء المنتخب أمام جنوب إفريقيا.
المغر- وجنوب-افريقيا (5)

مدرب جنوب إفريقيا يعلن تشكيل مباراة مصر

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساء، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2- 0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1- 0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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