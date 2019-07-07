الأهلي يحدد موعد انضمام الدوليين لمعسكر إسبانيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

أيمن أشرف

ينتظم الرباعي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر الفريق بمدينة إليكانتي الإسبانية بعد 4 أيام، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر، بعدما ودع المنتخب الوطني البطولة أمس، السبت، من دور الـ16 بالخسارة من جنوب إفريقيا. وبدأ الأهلي معسكره المغلق في مدينة إليكانتي أمس السبت، ويخوض الفريق مرانه اليوم على فترتين وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ويخوض الأهلي تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتنفيذ فكر الجهاز الفني خلال المعسكر التدريبي، حيث يخوض الفريق أولى مبارياته الودية غدًا الإثنين أمام فريق سكور سمارت الإسباني، على ملعب لافينكا الذي تقام عليه تدريبات الفريق. ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات