ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

ديانج

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.

وتولى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مهمة إنهاء كافة الأمور الخاصة باللاعب في القاهرة سواء فيما يتعلق بالوصول أو الإقامة. وعاد أمير توفيق إلى القاهرة بعدما أنهى كل الأمور والتعاقد مع أليو ديانج، والحصول على توقيع اللاعب وإنهاء كافة الأمور التفاوضية مع نادي مولودية الجزائر، ونجح في حسم الصفقة