رياضة

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
ديانج
ديانج
حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
وتولى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مهمة إنهاء كافة الأمور الخاصة باللاعب في القاهرة سواء فيما يتعلق بالوصول أو الإقامة. وعاد أمير توفيق إلى القاهرة بعدما أنهى كل الأمور والتعاقد مع أليو ديانج، والحصول على توقيع اللاعب وإنهاء كافة الأمور التفاوضية مع نادي مولودية الجزائر، ونجح في حسم الصفقة
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مدغشقر_الكونغو (3)

مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.
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معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.
رينارد‎

الاتحاد المغربي يستقر على بديل رينارد

كشفت تقارير صحفية مغربية أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي اقترب من الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عقب الخسارة من منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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أليو ديانج

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
بعثة-الأهلي-في إسبانيا‎

بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا بعد رحلة طيران 4 ساعات

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة إليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت نحو 4 ساعات ونصف الساعة وصولا إلى مدينة إليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر حتى 19 يوليو. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى إليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
أليو ديانج‎

كواليس مفاوضات الأهلي مع المالي اليو ديانج

علمت "التحرير" أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة المالي اليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولودية الجزائر الجزائري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن غادر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء للاجتماع مع عمر غريب رئيس النادي الجزائري وحسم الصفقة بشكل نهائي. وكشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي الجزائري طلبت مليون و600 ألف دولار من أجل الاستغناء عن ديانج، بينما عرض الأهلي الآخر وصل لمليون و400 ألف دولار، الأمر الذي رفضه مسؤولو الفريق الجزائري وتمسكوا بطلباتهم المادية.
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