رياضة

الاتحاد المغربي يستقر على بديل رينارد

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
رينارد
رينارد
كشفت تقارير صحفية مغربية أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي اقترب من الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عقب الخسارة من منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ووفقًا لما ذكره موقع البطولة المغربي فإن حليلوزيتش قرر الرحيل عن تدريب نانت الفرنسي رغم أن عقده ينتهي الموسم القادم إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة في مكان آخر، كما ذكرت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد المغربي تواصلوا مع المدرب البوسني قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للتفاوض معه حول تولي تدريب أسود
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مدغشقر_الكونغو (3)

مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.
منتخب-امريكا (2)

معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.
أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
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اتحاد-جدة - النصر‎ (1)

رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
منتخب-مصر (1)

مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
منتخب-مصر‎ (1)

منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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