الاتحاد المغربي يستقر على بديل رينارد

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

رينارد

كشفت تقارير صحفية مغربية أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي اقترب من الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عقب الخسارة من منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووفقًا لما ذكره موقع البطولة المغربي فإن حليلوزيتش قرر الرحيل عن تدريب نانت الفرنسي رغم أن عقده ينتهي الموسم القادم إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة في مكان آخر، كما ذكرت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد المغربي تواصلوا مع المدرب البوسني قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للتفاوض معه حول تولي تدريب أسود