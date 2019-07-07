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كوشنر يعترف: الفلسطينيون أفشلوا «صفقة القرن»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
كوشنر
كوشنر
اعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه المقابلة جزء من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق "صفقة القرن" عند القراء العرب.
وجدد كوشنر انتقاداته للقيادة الفلسطينية، لأنها، حسب قوله، نجحت في إفشال جهوده. وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "كان هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، وكان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها، ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطينية". وأضاف كوشنر،
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الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

الملك سلمان يستضيف 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة، بحسب وكالة "واس". ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، التي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان.
تصليحات-فى -الكعبة

عزل السقف والميزاب.. كيف تتم صيانة الكعبة المشرفة؟

انتهت عدد من الجهات الحكومية السعودية أمس، من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالبدء فيها منتصف الشهر الماضي. واشتملت أعمال الصيانة على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب، باستخدام أحدث التقنيات. وجاءت أعمال الصيانة بإشراف وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تعليق نتنياهو على إعلان إيران «رفع تخصيب اليورانيوم»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة خطيرة"، مجددا دعوته للدول الأوروبية "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" فرض "عقوبات تلقائية" على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
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كوشنر في المؤتمر

مؤتمر المنامة.. كوشنر يفشل في تسويق «صفقة القرن»

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، عشرات الضيوف من الدول العربية والغربية، المشاركين في "ورشة السلام من أجل الازدهار". الورشة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، لحل القضية الفلسطينية، فشلت في تحقيق أهدافها. وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية "صفقة القرن" بأنها أشبه بحملة تسويقية فاشلة، حيث وصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البحرين للترويج لها، مقدما تنازلات غير مسبوقة، لكن حتى الآن لم يكن هناك مشترون.
مؤتمر المنامة

«بكل ود».. البحرين تستقبل ضيوفها الإسرائيليين

اليوم الأربعاء، تستمر أعمال "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروفة باسم "مؤتمر المنامة" في العاصمة البحرينية، وتمثل الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، بدعوة من الولايات المتحدة، دون حضور رسمي من الدولتين المعنيتين بالقضية، فلسطين وإسرائيل. إلا أن عددا من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين شاركوا في الورشة بالدولة الخليجية التي تلتزم بالموقف العربي بعدم التطبيع مع إسرائيل. رفائيل أهرين، الصحفي في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، كان أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنامة لتغطية القمة، ورصد رحلة الوفد الإسرائيلي في البحرين.
كوشنر

«مضيعة للوقت».. الشكوك تحيط بمؤتمر المنامة

اليوم الثلاثاء، يبدأ مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله. إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
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