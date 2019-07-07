كوشنر يعترف: الفلسطينيون أفشلوا «صفقة القرن»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

كوشنر

اعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه المقابلة جزء من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق "صفقة القرن" عند القراء العرب.

وجدد كوشنر انتقاداته للقيادة الفلسطينية، لأنها، حسب قوله، نجحت في إفشال جهوده. وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "كان هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، وكان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها، ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطينية". وأضاف كوشنر،