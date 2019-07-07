رياضة

معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
فريق سيدات أمريكا
فريق سيدات أمريكا
توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.
وكان اللقبان الأخيران في نسختي 1999 و1991، فيما خسر الفريق الأمريكي أمام نظيره الياباني في نسخة 2011. تجدر الإشارة إلى أن "ميجان رابينو" قائدة سيدات أمريكا، تعيش خلافًا قويا مع  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب اعتراضها على سياسات الأخير الذي وصفته بالعنصري، مؤكدة أنها لن تذهب لزيارة البيت الأبيض
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مدغشقر_الكونغو (3)

مدغشقر تواصل المفاجآت وتتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم

تمكن منتخب مدغشقر من الفوز على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، سجل الأهداف لمدغشقر كلا من إبراهيم أداما في الدقيقة التاسعة وسجل الهدف الثاني فانيفا ايما اندرياتسيما في الدقيقة 77، بينما سجل هدفي الكونغو سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، لينجح منتخب مدغشقر في الصعود للدور ربع النهائي منتظرًا الفائز من موقعة الجزائر وغينيا التي ستجمعهما مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي.
رينارد‎

الاتحاد المغربي يستقر على بديل رينارد

كشفت تقارير صحفية مغربية أن البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر والحالي لفريق نانت الفرنسي هو أقوى المرشحين لقيادة منتخب أسود الأطلسي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي اقترب من الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عقب الخسارة من منتخب بنين في دور الـ16 بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
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آريين-روبن

آريين روبن يعلن انتهاء مشواره مع كرة القدم

قرر الدولي الهولندي آريين روبن إعلان اعتزاله عقب رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الماضي، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم الهولندي المخضرم، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر اعتزال اللعبة، اليوم الخميس. آريين روبن تحدث بعد اعلانه الاعتزال أن هذا القرار أصعب قرار اتخذه في حياته قائلًا: "يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى". وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.
فلوريانا إسماعيلي

عطلة صيفية تنتهي بمأساة على كرة القدم السويسرية

أيام من البحث كللت بالنجاح بالعثور على جثة اللاعبة السويسرية فلوريانا إسماعيلي في قاع بحيرة كومو الإيطالية، حيث تواجدت هناك للاستماع بعطلتها الصيفية بعد انتهاء موسمها رفقة فريق يونج بويز السويسري، واختفت اللاعبة السويسرية منذ فترة طويلة واعتبرت مفقودة يوم السبت الماضي، قبل أن تعلن هيئة المطافئ الإيطالية عن عثورها على جسد فلورينانا على عمق أكثر من 200 متر في قاع البحيرة، لتتبدد آمال أسرتها وأصدقائها وناديها في عودتها من جديد، لتفارق الحياة بعمر 24 عامًا.
فان دايك - كلوب ‎

فان دايك: لهذا السبب لم تتم مراوغتي في البريميرليج

تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن سر نجاحه في الموسم المنقضي مع الريدز، وقيادة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، فضلا عن المستويات الرائعة التي قدمها في البريميرليج. وأشار فان دايك، خلال تصريحات عبر Unisport، إلى أنه أحبط كل محاولات مراوغته في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم الأخير، بفضل ممارسته كرة القدم في الشوارع، قائلا: «استفدت من ذلك كثيرًا وأصبحت قادرًا على مواجهة موقف واحد ضد واحد بسبب اللعب كثيرا في الشوارع».
شنايدر

الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".
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