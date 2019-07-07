معارضة ترامب تقود أمريكا للتتويج بكأس العالم للسيدات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

فريق سيدات أمريكا

توج منتخب أمريكا للسيدات، بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد بنتيجة 2- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على ملعب «جروباما ستاديوم» بفرنسا. جاء الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق ميجان رابينو، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل «تقنية الفيديو»، قبل أن تضيف روز لافل الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69. ويعد لقب 2019 هو الرابع في تاريخ «سيدات أمريكا» وهن الأكثر تتويجا بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي، حيث توجن في نسخة 2015 على حساب سيدات اليابان في البطولة التي أقيمت في كندا.

وكان اللقبان الأخيران في نسختي 1999 و1991، فيما خسر الفريق الأمريكي أمام نظيره الياباني في نسخة 2011. تجدر الإشارة إلى أن "ميجان رابينو" قائدة سيدات أمريكا، تعيش خلافًا قويا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب اعتراضها على سياسات الأخير الذي وصفته بالعنصري، مؤكدة أنها لن تذهب لزيارة البيت الأبيض