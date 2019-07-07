التعليم: 95.5% نسبة النجاح في عينة علم النفس

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.

وأضاف عبدالحكم، إن 473 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، كما حصل 2483 طالبا وطالبة (بنسبة 25.1% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2364 طالبا وطالبة "بنسبة 23.9% من إجمالي العينة العشوائية، على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1957 طالبا