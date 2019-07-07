سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التعليم: 95.5% نسبة النجاح في عينة علم النفس

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.
وأضاف عبدالحكم، إن 473 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، كما حصل 2483 طالبا وطالبة (بنسبة 25.1% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2364 طالبا وطالبة "بنسبة 23.9% من إجمالي العينة العشوائية، على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1957 طالبا
اقرأ المزيد
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

«خطة البرلمان» توافق على خفض ضريية التعاملات بالبورصة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
مجلس-النواب (1)

«قوى البرلمان» تُقر مواد الإصدار بقانون المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وجاءت مواد الإصدار، كالتالي: المادة الأولى "يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق. أما المادة الثانية: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-وزغاريد-طلاب-القسم-الأدبي-بعد-انتهاء-امتحاناتهم (2)

استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس

في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة. وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة. وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.
الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس والاجتماع

نفى خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم السبت، تسريب امتحان مادة علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجنة المقرر بدايتها في الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أن الامتحان الذي تم تداوله لا يمت بصلة للامتحان الأصلي. تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (2)

تداول أسئلة امتحان علم النفس للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء اللجان الامتحانية. من جانبها، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح يوم 8 يونيو الجاري، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، بأداء الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org